Шмейхель продлил контракт с «Лестером»

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Пресс-служба «Лестера» сообщила о продлении контракта с голкипером Каспером Шмейхелем. Новое соглашение рассчитано на 5 лет - до лета 2023 года.

Ранее «Лестер» заключил новое соглашение с 21-летним полузащитником Вилфридом Ндиди.