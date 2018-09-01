«Краснодар» - «Локомотив»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 6-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спаич, Мартынович, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, Игнатьев.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом».
Это лимит.
Это лимит.
Не подведите земляки
Не подведите земляки