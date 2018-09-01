«Краснодар» - «Локомотив»: стартовые составы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяНовости

«Краснодар» - «Локомотив»: стартовые составы

вчера, 17:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 6-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спаич, Мартынович, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, Игнатьев.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» разгромил «Леганес»
Вчера, 23:38 52
«Ювентус» одержал победу над «Пармой»
Вчера, 23:23 71
Мадридский «Атлетико» уступил «Сельте»
Вчера, 21:31 41
«Бавария» разгромила «Штутгарт»
Вчера, 21:27 11
«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл»
Вчера, 21:23 25
«Краснодар» на последних минутах вырвал победу у «Локомотива»
Вчера, 20:56 311
Обсудить
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:40
Локо переть не будет, а быкам ничья за счастье...)
Abverin
Abverin
вчера в 19:20
Ничья украсит тур.
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 18:58
2:0
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 18:38
Ничья пусть будет .
D.vil
D.vil
вчера в 18:34
Быкам удачи!) Состав боевой))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:29
Привет! Прорвёмся!)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:27
Жду хорошего, зрелищного матча! Ну и как всегда: ЛОКО ВПЕРЁД!!!
фанат джигурды
фанат джигурды
вчера в 18:26
Игнатьев в составе- это ...



Это лимит.
cska plus
cska plus
вчера в 18:26
Пусть победит сильнейщий.
mntr13
mntr13
вчера в 18:16
Смотрим на Федю
Goal2
Goal2
вчера в 18:04
алкаш сопьется после бычков. перерыв хрону помошник.ахахахаха. бычки вперред
drug01
drug01
вчера в 17:53
Ждём что скажет Смолов?
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:50
Вперед Локо!!
Не подведите земляки
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:45
Удачи быкам! Нужно скорее пережить шалимий багаж и дышать полной грудью.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100