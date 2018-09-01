«Крылья Советов» переиграли «Анжи» с минимальным счетом

«Крылья Советов» переиграли «Анжи» в матче 6-го тура РПЛ.
Самара, стадион «Самара-Арена»
«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0 (0:0)
Гол: Корниленко 82.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Самарджич, Бурлак, Чичерин, Ткачук (Яковлев 85), Башкиров, Антон (Корниленко 70), Чочиев (Зотов 90+1), Соболев, Канунников.
Главный тренер: Тихонов Андрей.
«Анжи»: Дюпин, Гиголаев (Глебов 89), Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Савичев, Кулик, Чайковский, Ондуа, Понсе (Ахъядов 86), Мохаммад (Маркелов 58).
Главный тренер: Адиев Магомед.
Предупреждение: Чичерин 24.
Судья: Галимов Роман.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Ростов» и «Рубин» поделили очки.
Ещё один клон назара или такой же под Бонда так же косит?
Ещё один клон назара или такой же под Бонда так же косит?
А дагестанскую команду искренне жаль.
А дагестанскую команду искренне жаль.