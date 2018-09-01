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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
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«Крылья Советов» переиграли «Анжи» с минимальным счетом

сегодня, 15:55
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

«Крылья Советов» переиграли «Анжи» в матче 6-го тура РПЛ.

Самара, стадион «Самара-Арена»

«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0 (0:0)
Гол: Корниленко 82.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Самарджич, Бурлак, Чичерин, Ткачук (Яковлев 85), Башкиров, Антон (Корниленко 70), Чочиев (Зотов 90+1), Соболев, Канунников.
Главный тренер: Тихонов Андрей.

«Анжи»: Дюпин, Гиголаев (Глебов 89), Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Савичев, Кулик, Чайковский, Ондуа, Понсе (Ахъядов 86), Мохаммад (Маркелов 58).
Главный тренер: Адиев Магомед.

Предупреждение: Чичерин 24.

Судья: Галимов Роман.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

В другом матче тура «Ростов» и «Рубин» поделили очки.

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Все комментарии
1viking17
1viking17
сегодня в 17:01
Крылья с победой. Кое как забили мяч. С такой отвратительной реализацией опасных моментов далеко не уедешь.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:59
https://www.soccer.ru/users/raulmadrid007
Ещё один клон назара или такой же под Бонда так же косит?
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 16:55
Старая гвардия Корниленко спас команду.
сканер
сканер
сегодня в 16:53
Oleg1956:
Салам. Тогда наше дело швах. Ни один более менее нормальный тренер не пойдет в Анжи и мы будем продолжать читать про нас что мы не должны существовать на футбольной арене.
Руслан Агаларов хотя бы!Своих ставить надо!
сканер
сканер
сегодня в 16:51
nautilus163:
Сравнил отличного игрока и отличного тренера. Это две большие разницы!
Для вас он,как для нас Хиддинк!Но вы его под зад,а потом в ФНЛ))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:50
Поздравляю назара авансом с минимальным проигрышем!
сканер
сканер
сегодня в 16:50
nautilus163:
А им всё равно как они попали сюда, отрицая объективные факторы! Главное делать вид, что не понимают, почему из ............а конфетку нельзя сделать!
то г...о к вам пригодно,вы же из ФНЛ вылезли)))
йинегве
йинегве
сегодня в 16:41
Наконец то победа! Дожали все таки,в этом плане молодцы,но это был разобранный Анжи,остальные команды куда лучше сейчас и усилий нужно прилагать больше,чтобы зарабатывать очки
nautilus163
nautilus163
сегодня в 16:41
сканер:
Как и вас Веркоутерен))
Сравнил отличного игрока и отличного тренера. Это две большие разницы!
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 16:39
Салам болелам Анжи ! К сожалению с сетью проблема,все прочитал,удачи нашим,будем надеяться на лучшее !
nautilus163
nautilus163
сегодня в 16:38
Бендер Родригез:
Так вы, если по чеснаку, тоже в фнл сейчас)))
А им всё равно как они попали сюда, отрицая объективные факторы! Главное делать вид, что не понимают, почему из ............а конфетку нельзя сделать!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:35
Самое страшное,это не этот проигрыш,а то,что команда может свалиться в психологическую яму.Что это означает? То,что ее пока настраивают на победу.Еще два-три поражения и команда согласится с тем,что она самое слабое звено.Есть единственный выход,-найти бабло и усилиться зимой,а до зимы худо-бедно стараться набирать очки.Сами все видят,что очень слабых команд в ПЛ нет и никто так просто разбазаривать очками не будет.
ГРАФ ОРЛОВ
ГРАФ ОРЛОВ
сегодня в 16:30
СМОТРЕЛ ИГРУ, ДО 80 МИНУТЫ, ХОТЬ КАК ТО ОБОРОНЯЛИСЬ, НУ А ПОТОМ, ПОЛНАЯ ОПА, ПРОВАЛИЛИ
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:30
Молодцы Крылья.
Oleg1956
Oleg1956
сегодня в 16:30
Салам. Тогда наше дело швах. Ни один более менее нормальный тренер не пойдет в Анжи и мы будем продолжать читать про нас что мы не должны существовать на футбольной арене.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 16:29
Так вы, если по чеснаку, тоже в фнл сейчас)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:29
parallels:
надеюсь, в этом сезоне анжи окончательно и навсегда выпрут из рфпл, а впоследствии расформируют и взорвут базу.
Нет в новом сезоне лигу расширят до 18 команд и снова Анжи останется.)
ГРАФ ОРЛОВ
ГРАФ ОРЛОВ
сегодня в 16:28
САЛАМ НАЗАР,САЛАМ ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ, АНЖИ И КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ, ОДНОГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ АДИЕВ ДЕЛАЕТ ЗАМЕНЫ ТАК ПОЗДНО? И ПОЧЕМУ НЕ ДАЁТ ИГРАТЬ, АГАЛАРОВУ?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:28
сканер:
Салам Олег.ГМГ уже один раз "помог",в 2014г,когда отправил нас в ФНЛ,причём при такой же трусливой тактике(оборонной).Его за это с Амкара и погнали,он сбитый лётчик.
Позволь не согласиться,его никто не гнал с Амкара,просто он мудрый человек,он первым понял,что Амкару кранты скоро и свалил.А Адиев не понимает,что ему с этим составом кранты,этот состав самый слабый в ПЛ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:27
Крылья заслужили победу.
А дагестанскую команду искренне жаль.
parallels
parallels
сегодня в 16:26
    сканер
    сканер
    сегодня в 16:26
    PATRIOT1965:
    Уйти надо Адиеву,время пришло,точнее указало на это.
    +++
    Бендер Родригез
    Бендер Родригез
    сегодня в 16:26
    Не хотели по-тихому в фнл, отправитесь с позором!
    сканер
    сканер
    сегодня в 16:25
    nautilus163:
    Да вас и великий Хиддинк не устраивал.......
    Как и вас Веркоутерен))
    Теймур Ханов
    Теймур Ханов
    сегодня в 16:25
    andrefino13:
    Болею за Локомотив, с 95 - го, но всегда рад удачам белорусов, за Гончаренко вот сейчас болею, Глеб Батэ помогает, Корниленко вышел в свои 35, и снял вопросы... Хорошо вечер начался...
      сканер
      сканер
      сегодня в 16:24
      Oleg1956:
      Салам Nazar. Все мы правильно видим что тренер не готов РПЛ но вопрос кто захочет прийти к нам есл нет пока перспективы. Просто жаль те нервы которые не востанавливаються. Болше всего у меня претензий к Г. Гаджиев он уже на пенсии мог бы хотя бы просто помочь Дагестанскому клубу.
      Салам Олег.ГМГ уже один раз "помог",в 2014г,когда отправил нас в ФНЛ,причём при такой же трусливой тактике(оборонной).Его за это с Амкара и погнали,он сбитый лётчик.
      nautilus163
      nautilus163
      сегодня в 16:24
      PATRIOT1965:
      Если адекватные болельщики считают,что тренер,пусть уходит,там видно будет и по быстрее.
      Да вас и великий Хиддинк не устраивал.......
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 16:24
      Поздравляю Крылья.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      сегодня в 16:21
      nautilus163:
      Крылов еще писал в своей басне "........ а вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь!" Плохому танцору всегда они мешают. Вам то это не так, то это не эдак. Команды у вас нет. И не предвидится. И тренер тут не при чём!
      Если адекватные болельщики считают,что тренер,пусть уходит,там видно будет и по быстрее.
      Oleg1956
      Oleg1956
      сегодня в 16:20
      Салам Nazar. Все мы правильно видим что тренер не готов РПЛ но вопрос кто захочет прийти к нам есл нет пока перспективы. Просто жаль те нервы которые не востанавливаються. Болше всего у меня претензий к Г. Гаджиев он уже на пенсии мог бы хотя бы просто помочь Дагестанскому клубу.
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