«Милан» вырвал победу в матче с «Ромой»

«Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» - «Рома» 2:1 (1:0)
Голы: Кессье 40, Кутроне 90+6 - Фасио 59
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Диего Лаксальт 76), Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне 84), Сусо, Игуаин, Чалханоглу (Кастильехо 81)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Рома»: Ульсен, Фасио, Манолас, Маркано (Эль-Шаарави 46), Карсдорп (Сантон 78), Де Росси, Н'Зонзи, Коларов, Шик, Джеко, Пасторе (Кристанте 68)
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
Предупреждения: Кристанте 77, Де Росси 88
Судья: Гуида Марко.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Аталантой».
ну и в следующем матче в рамке жду Рейну
всех с победой!
ну и в следующем матче в рамке жду Рейну
всех с победой!