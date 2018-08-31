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«Милан» вырвал победу в матче с «Ромой»

вчера, 23:28
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» - «Рома» 2:1 (1:0)
Голы: Кессье 40Кутроне 90+6 - Фасио 59

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Диего Лаксальт 76), Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне 84), Сусо, Игуаин, Чалханоглу (Кастильехо 81)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Рома»: Ульсен, Фасио, Манолас, Маркано (Эль-Шаарави 46), Карсдорп (Сантон 78), Де Росси, Н'Зонзи, Коларов, Шик, Джеко, Пасторе (Кристанте 68)
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Кристанте 77, Де Росси 88

Судья: Гуида Марко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Аталантой».

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 06:12
Поздравляем с этим славный клуб
cska plus
cska plus
сегодня в 05:16
КРАСАВЦЫ!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 04:28
Вот и прекрасно! Кутроне зарешал тогда, когда это и было нужно) В прошлом туре Милан разбазарил преимущество в матче с Наполи, но в этом матче ему все вернулось. С первой победой в новом сезоне, тиффози россонери!
Avalanche85
Avalanche85
сегодня в 03:24
Отличный матч. Выиграли по делу. Рома никакая была сегодня.аж удивительно
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 02:05
Болел сегодня за великий Милан как в далёкие 2000-ные, будто в прошлое вернулся на 95-ой минуте, когда победный гол забили))
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 02:03
Abbath:
Три очка - это, конечно, хорошо, но позитивных сдвигов в игре команды пока не наблюдается. Ни системности, ни стабильности.
Ну Рому по делу переиграли, если сохранят такой темп, то за ЛЧ поборятся даже в этом году. С Юве конечно, рано ещё бороться.
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 00:51
интересно, жмоту палотте стыдно за этот детсад, которое собрало испанское недоразумение)))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:26
а от нас вы не боитесь получить с вар?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:25
не,долго возрождаться придется,долго
Ozabot
Ozabot
сегодня в 00:18
Кутроне хорош!
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Игра стоит футбола!!!!
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 00:02
Ромка отпешеходила весь матч и заслуженно выхватила болт. Толстый молорик, прям как в лучшие годы.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 23:49
Ылол, этот подстава Милана уже появился под фейковым аккаунтом, на радость кабинетчикам и сепаратистам)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:48
С победой Милан!!! Пора возродиться, Великий Клуб!
Abbath
Abbath
вчера в 23:47
Три очка - это, конечно, хорошо, но позитивных сдвигов в игре команды пока не наблюдается. Ни системности, ни стабильности.
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:42
Total Shots
26- 6
Shots on target
10- 2
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
вчера в 23:41
Э_____эээ!!
Где Дон Валерон?(((
Abbath
Abbath
вчера в 23:39
DevilsMilan:
Всё по делу.Мы и в Неаполе должны были побеждать но все сами всё видели что получилось. Невероятно рад что Мальдини вернулся и что китайцы клуб продали.Это уже похоже на тот Милан в который я влюбился когда-то, а не на дешёвую подделку.
За счет чего должны были побеждать в Неаполе? За счет двух шальных голов, никак не вытекающих из характера игры, или за счет Бильи, которого Аллан весь матч возил рылом по газону?
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:39
Милан с победой!
Система VAR отличное изобретение
пора и нам вводить эту систему
УрсХох
УрсХох
вчера в 23:34
особенно рад за голевой пас Пипито.
juvenale
juvenale
вчера в 23:33
ВАР конечно решает,только уефашная мафия не хочет это понимать
acm 1899
acm 1899
вчера в 23:33
Тяжелая победа, но победа, в сериале легких прогулок не бывает, Forza Milan!
РАБЫ КИТАЯ
РАБЫ КИТАЯ
вчера в 23:33
ВЕРНУЛСЯ! ЛЕТИМ В ЛЧ! интер ДРОЖИ!
УрсХох
УрсХох
вчера в 23:33
С победой Милан.
iNels
iNels
вчера в 23:33
wow
а я уж думал, что милан совсем бесхребетный стал и опять сольют, ведя в счете
удивили, молодцы
FERIS
FERIS
вчера в 23:32
Милан с победой!
А валерошка пусть сегодня сосёт леденец!
DevilsMilan
DevilsMilan
вчера в 23:32
Всё по делу.Мы и в Неаполе должны были побеждать но все сами всё видели что получилось.

Невероятно рад что Мальдини вернулся и что китайцы клуб продали.Это уже похоже на тот Милан в который я влюбился когда-то, а не на дешёвую подделку.
Vadim-SS
Vadim-SS
вчера в 23:32
ну наконец-то. c победой всех миланистов. Ценная победа!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:32
Рома опять разочаровала. Милан был лучше, быстрее изобретательней. Ну а к игре Джеко уже все команды приноровились.
Похоже, над Ди Франческо нависли огромные тучи.
вхсо 111
вхсо 111
вчера в 23:31
С победой Милан!
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