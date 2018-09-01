«Ливерпуль» обыграл «Лестер», Салах не забил

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17:00 Идет первый тайм, 6’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 35’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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16:30 Идет первый тайм, 34’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 46’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 37’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 7’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:0 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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«Ливерпуль» обыграл «Лестер», Салах не забил

сегодня, 16:23
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 4-го тура АПЛ.

Лестер, стадион «Кинг Пауэр»

«Лестер» - «Ливерпуль» - 1:2 (0:2)
Голы: Геззаль 63 - Мане 10, Роберто Фирмино 45.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Рикарду, Магуайр, Морган, Чилуэлл, Менди, Ндиди, Олбрайтон (Ихеаначо 61), Мэддисон (Амарти 83), Грэй (Окадзаки 76), Геззаль.
Главный тренер: Пюэль Клод.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Матип 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон (Кейта 71), Салах (Шакири 71), Роберто Фирмино, Мане.
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: ван Дейк 55, Менди 88, Милнер 90+3, Ндиди 90+5.

Судья: Тирни Пол.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

Напомним, что в предыдущем туре «Ливерпуль» переиграл «Брайтон»

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:07
Migelito:
болелы кур почище болел юнайтед катят бочку на нас. Интересно, с чем это связано?)
Конкуренты Петухам а у МЮ другие конкурееты Арсенал яВх Брайтон
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 17:06
Ливерпуль с победой!)
Отличный старт, надеюсь, что не сбавят оборотов.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 17:04
вoлгoдoн:
хейтеры Салаха? Кто они? Кристино74ры?)
Манки- кто ж ещё?
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:02
Владимиpъ Григорянъ:
Вот думаю.. В прошлом сезоне талисманом МС был Шишанутый, кто в этом сезоне будет?
Там талисманов полно.Стреляй в толпу,не промахнешься)
Migelito
Migelito
сегодня в 16:59
Martini1987:
им видать приплачивают за это))
Видимо, с унитазной фабрики, откуда у них стадион)
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp
сегодня в 16:56
Left Boy:
как там распиаренный днолиссон?
Ну если Аллисон дно, то кто тогда Де Геа, который пропустил уже 7 голов в 3 матчах, когда Аллисон только 1 в 4 матчах?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 16:56
С трудного выезда привезли победу
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 16:55
вoлгoдoн:
хейтеры Салаха? Кто они? Кристино74ры?)
Вот думаю.. В прошлом сезоне талисманом МС был Шишанутый, кто в этом сезоне будет?
Martini1987
Martini1987
сегодня в 16:55
Migelito:
болелы кур почище болел юнайтед катят бочку на нас. Интересно, с чем это связано?)
им видать приплачивают за это))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:53
Жозэ посетовал, что у Клоппа Особенные Очки и попросил боссов в зимнее окно дать ему 100лямов на трансфер, потому что без Клопповских очков, очень трудно даются очки, простите за тафтологию.
cska.78
cska.78
сегодня в 16:53
Ливерпуль с победой!
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 16:49
Y.N.W.A.:
Возможно, сильнейший цз в Европе.
Я к тому, что Ван Дейк придает стабильность всей защитной линии Ливерпуля, отсюда хорошие результаты. С Матипами, Ловренами, Клаванами теряли бы очки с середняками как в прошлом сезоне. Очень грамотный трансфер.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 16:48
Y.N.W.A.:
Чтобы набежали хейтеры. Первый день на соккере? Здесь работают великие умы по поджиганию и провокациям, лол
хейтеры Салаха? Кто они? Кристино74ры?)
El Dassory
El Dassory
сегодня в 16:47
Принципе если не выпендрёж Аллисона Лестер за два тайма ничего не создал, 12 очков уже в кармане, следующая игра с Курами, надеюсь все сборники соберутся к матчу без травм.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:46
Тео Джонс:
не переживай завтра "могучий" бернли дожмет переводчика и напихает ему полный мешок)
Если Харт будет на дырке.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 16:46
вoлгoдoн:
Эх,Салах не забил) И следовало ли так озаглавливать?
Чтобы набежали хейтеры. Первый день на соккере? Здесь работают великие умы по поджиганию и провокациям, лол
Left Boy
Left Boy
сегодня в 16:46
как там распиаренный днолиссон?
Migelito
Migelito
сегодня в 16:46
болелы кур почище болел юнайтед катят бочку на нас. Интересно, с чем это связано?)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 16:44
Владимиpъ Григорянъ:
Как по мне, Ван Дейк - лучшее подписание мерсисайдцев.
Возможно, сильнейший цз в Европе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:44
anyway:
даже аллиссон перейдя к скаузерам стал привозить, видимо любой игрок который переходит в ливер становится неудачником((
Что общего у Бекера и мю? Цифра 13!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:42
Скромно
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 16:41
Аллисон,начел жжечь. Кариус сейчас в Турции сидит и улыбается.
Martini1987
Martini1987
сегодня в 16:39
вoлгoдoн:
Как тебе жребий,Барса-Тоттенхэм в одной группе. Прогнозы?
199 раз продырявят льориса, он ведь ещё не забыл, как опростался в финале ЧМ
Муслим90
Муслим90
сегодня в 16:38
Нельзя просто победить на классе без нервотрепки ((
Martini1987
Martini1987
сегодня в 16:38
The Frei:
Выигрывает Ливерпуль, а их болелы радуются не за свой клуб, а за пролет соперников.
впрочем, как и другие, кто бы говорил)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 16:37
cannongun:
15-го сентября очкарика на место поставят продырявив алису 99 раз
Как тебе жребий,Барса-Тоттенхэм в одной группе. Прогнозы?
Martini1987
Martini1987
сегодня в 16:37
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 16:36
    yudin_duda:
    Жаль, Лестер должпн был дожимать портовых
    не переживай завтра "могучий" бернли дожмет переводчика и напихает ему полный мешок)
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 16:34
    yudin_duda:
    Жаль, Лестер должпн был дожимать портовых
    дожималка не выросла еще у них, они ведь не могучий Брайтон, верно?!))
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 16:32
    15-го сентября очкарика на место поставят продырявив алису 99 раз
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