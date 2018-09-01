«Ливерпуль» обыграл «Лестер», Салах не забил

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 4-го тура АПЛ.
Лестер, стадион «Кинг Пауэр»
«Лестер» - «Ливерпуль» - 1:2 (0:2)
Голы: Геззаль 63 - Мане 10, Роберто Фирмино 45.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Рикарду, Магуайр, Морган, Чилуэлл, Менди, Ндиди, Олбрайтон (Ихеаначо 61), Мэддисон (Амарти 83), Грэй (Окадзаки 76), Геззаль.
Главный тренер: Пюэль Клод.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Матип 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон (Кейта 71), Салах (Шакири 71), Роберто Фирмино, Мане.
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: ван Дейк 55, Менди 88, Милнер 90+3, Ндиди 90+5.
Судья: Тирни Пол.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в предыдущем туре «Ливерпуль» переиграл «Брайтон».