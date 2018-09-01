«Факел» и «Зенит-2» устроили перестрелку, но победителя не выявили

«Факел» и «Зенит-2» поделили очки в матче 9-го тура ФНЛ.
Воронеж, Центральный стадион профсоюзов
«Факел» - «Зенит-2» - 2:2 (1:1)
Голы: Бирюков 17, Лебеденко 52 - Макеев 42, Скроботов 47
«Факел»: Кортнев, Цвейба, Божин, Кагермазов, Осипенко, Кузьмин (Макарчук 76), Лебеденко, Ломакин (Афанасьев 81), Мануковский, Молодцов, Бирюков (Орлов 62).
Главный тренер: Волгин Сергей.
«Зенит-2»: Кизеев, Синяк (Байрамов 79), Бугриев, Терентьев (Богаев 59), Скроботов, Кириллов, Иванов (Казаков 60), Мусаев, Капленко (Каккоев 71), Прудников, Макеев.
Главный тренер: Горшков Александр.
Предупреждения: Прудников 53, Осипенко 81, Мануковский 90, Мусаев 90+3.
Судья: Низовцев Игорь.