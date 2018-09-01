«Байер» уступил «Вольфсбургу», выигрывая по ходу встречи

«Байер» проиграл «Вольфсбургу» в матче 2-го тура чемпионата Германии.
Леверкузен, стадион «Бай-Арена»
«Байер» - «Вольфсбург» 1:3 (1:1)
Голы: Бэйли 24 - Озкан 36 (автогол), Вегхорст 55, Штеффен 60
«Байер»: Озкан, Драгович, Та, Венделл (Арангис 59), Вайзер, Фолланд (Сампайо Фильо 71), Бендер, Хавертс, Аларио (Телин 71), Брандт, Бэйли
Главный тренер: Херрлих Хайко.
«Вольфсбург»: Перван, Брукс, Кнохе, Русийон (Удуохай 84), Виллиам, Камачо, Герхардт, Арнольд, Вегхорст (Гинчек 81), Брекало, Штеффен (Мехмеди 67)
Главный тренер: Лаббадиа Бруно.
Предупреждения: Камачо 22, Русийон 49, Драгович 72, Телин 74, Вайзер 89, Гинчек 90+3
Судья: Яблонски Свен.
В 1-м туре «Байер» проиграл менхенгладбахской «Боруссии».