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«Байер» уступил «Вольфсбургу», выигрывая по ходу встречи

вчера, 18:23
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 3Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Байер» проиграл «Вольфсбургу» в матче 2-го тура чемпионата Германии.

Леверкузен, стадион «Бай-Арена»

«Байер» - «Вольфсбург» 1:3 (1:1)
Голы: Бэйли 24 - Озкан 36 (автогол), Вегхорст 55, Штеффен 60

«Байер»: Озкан, Драгович, Та, Венделл (Арангис 59), Вайзер, Фолланд (Сампайо Фильо 71), Бендер, Хавертс, Аларио (Телин 71), Брандт, Бэйли
Главный тренер: Херрлих Хайко.

«Вольфсбург»: Перван, Брукс, Кнохе, Русийон (Удуохай 84), Виллиам, Камачо, Герхардт, Арнольд, Вегхорст (Гинчек 81), Брекало, Штеффен (Мехмеди 67)
Главный тренер: Лаббадиа Бруно.

Предупреждения: Камачо 22, Русийон 49, Драгович 72, Телин 74, Вайзер 89, Гинчек 90+3

Судья: Яблонски Свен.

В 1-м туре «Байер» проиграл менхенгладбахской «Боруссии».

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Все комментарии
SSC1
SSC1
вчера в 20:23
зае...ли эти трупы хоронить ставки уже не первый год...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:02
Фармацевты подвели
Lifefoot
Lifefoot
вчера в 19:39
Байер сильно сдал за последние 2 сезона, но их супер камбек в матче со Штутгартом с 1-3 не забуду:)))
Left Boy
Left Boy
вчера в 19:02
тренера байера гнать надо
Bayern Best
Bayern Best
вчера в 18:57
Таблетки пока не айс.
sparxx2
sparxx2
вчера в 18:52
Отличная новость для английской странички))))))))
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