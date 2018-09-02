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Боярский сделал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

сегодня, 16:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакИдет первый тайм

Знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ.

Какой самый памятный матч «Спартак» - «Зенит»? Естественно, тот, когда «Зенит» выигрывал с крупным счетом. Помню матч в 1958-м на кировском стадионе в Ленинграде. Тогда играл Игорь Нетто, «Зенит» победил 4:2, а мне было лет 8-9. Я почему-то запомнил это на всю жизнь. Стадион ликовал, кричали «Гусь! Нетто!» (такое прозвище было у Игоря). В общем, тогда ленинградцы победили, и это было очень привлекательное зрелище.

Именно это и делает эти игры особенными. Прогнозы, постоянные споры, противостояние болельщиков, игроков - все это тоже. Две столицы - это всесоюзное дерби.

Жду крупной победы петербуржцев. Минимум 2:0.

Уход Промеса - это печально для «Спартака». Ушел бомбардир, один из лучших их футболистов. Из-за этого у них могут возникнуть проблемы в атаке.

«Зенит» - «Спартак». Битва за чемпионство 

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Все комментарии
gracie
gracie
сегодня в 18:42
Это не ваше пятачковое дело,Все знают , что для вас главное подсунуть всем какую -нибудь свинку.За это вас все и ,, любят".
gracie
gracie
сегодня в 18:37
Важна была победа, ведь в то время в Спартаке играли игроки сборной России.Ведь Москва собирала лучших игроков в СССР за большие зарплаты, квартиры и тд.
Klassе
Klassе
сегодня в 18:30
боярский от слова боярка? кроме как этим подобные пьяные бредни объяснить нечем)))
fanspam
fanspam
сегодня в 18:24
Господин Боярский забыл уточнить,что это была 17 игра в чемпионате,Спартак был и остался на первом месте с разницей забитых и пропущенных +23. Ну а Зенит смог подняться на пятое место с седьмого.Уж если вспоминать,то всё господин Боярский.
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 18:09
И чё обиделась-то?
Ты ж сама писАла, что ты балерина.

Вас тут хрен поймёшь. То клонов поделить не можете, то срач устраиваете...
А на адекватные и безобидные вопросы в истерики кидаетесь.
Не понимаю я современную молодёжь. Хоть убейте, не понимаю...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:09
2-0 это минимум, как говорится! А вот если Спартак пропустит больше двух в Питере, то этому мало кто удивится)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:08
cska plus:
Подкалывают спартак все кому не лень.
Есть такое:) Ты еще этого не видел) Смотри с 2-55!

ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 18:05
Обожаю наблюдать как кабылы облизывают бакланов. Но больше всего впечатлений от их срача во время очных встреч, причем бакланы чехвостят кабыл и в хвост и в гриву.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 18:05
Грош цена всем этим прогнозам. Игра покажет кто чего достоин. Зенит заново строится, Спартак всё строится, строится и выстроиться не может.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 18:05
Дубль Дзюбы жду ...
Чем Спартак ответит ?
cpartak60
cpartak60
сегодня в 18:03
мне нравился зенит садырина!!!сейчас зенит из-за литейных и лазурных я в чр терпеть не могу!!но в европе сегда за зенит!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:03
Педро Роша -то зачем в составе ? С ним и так всем всё понятно !
FILL3286
FILL3286
сегодня в 18:02
опять прийдет с шарфом тосно,стыдно за зенит
antant1
antant1
сегодня в 18:02
Petr Makovenko:
0:0 по Два удаления с прямыми красными карточками! Желаю что бы без травм! Дисквалификация стадиона на ПЯТЬ игр!!!!!
Жестко, хорошо хоть без травм)
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 17:59
На Тосно прогнозируй МС Мушкетер .
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 17:59
Ангел неБесГрешен:
Зенит должен отгрузить великим дежурную пятёрочку. Помешать может только перелёт на неделе к норгам...
Аххах, а че у бакланов крылышки устали?)))
жалко зенит
жалко зенит
сегодня в 17:59
Свежий боярышник что ли в аптеки Питера подвезли?
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 17:58
Смотри ка на прошлой ветке попросил Боярика в студию, сразу и подогнали.)))
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:51
сегодня и последние бакланы удетят с аншлаг арены
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 17:50
Боярский даже не знает сколько лет ему было 1958 году.Бедный,допился.....
Mur Myaoo
Mur Myaoo
сегодня в 17:47
Спартак - чемпион. Пожизни. Зенит - галимая выскочка.
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 17:47
Ангел неБесГрешен:
Зенит должен отгрузить великим дежурную пятёрочку. Помешать может только перелёт на неделе к норгам...
Ты чё, занятия балетом забросила?)
drug01
drug01
сегодня в 17:47
Пожалуй такой победы придётся ждать долго!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:45
Боярский сглазил тосно, сглазит и зенит...
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 17:43
Petr Makovenko:
0:0 по Два удаления с прямыми красными карточками! Желаю что бы без травм! Дисквалификация стадиона на ПЯТЬ игр!!!!!
Прикольно было б, но че так агрессивно? Чай обидели чем?
mat73
mat73
сегодня в 17:41
Любят баклановеды шапками кидаться заранее. Посмотрим, на чей ... чьи усы муха сядет!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 17:41
А какое дело болельщику тосно ?
denmig
denmig
сегодня в 17:36
Я почему-то запомнил этот матч на всю жизнь. Может быть потому что я пил водку тогда!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:31
Это так редко случалось в советское время, что он запомнил 1958 ))...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:30
FILL3286:
бакланы дизы ставят))) ахахах!!! клоны)))ахахаха поплачте еще
Ваш спартач всем дизы ставит - это нормально, я лично не обижаюсь. Как то мне это до кучи ......желудей конечно!!!
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