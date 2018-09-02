Боярский сделал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

Знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ .

Какой самый памятный матч «Спартак» - «Зенит»? Естественно, тот, когда «Зенит» выигрывал с крупным счетом. Помню матч в 1958-м на кировском стадионе в Ленинграде. Тогда играл Игорь Нетто, «Зенит» победил 4:2, а мне было лет 8-9. Я почему-то запомнил это на всю жизнь. Стадион ликовал, кричали «Гусь! Нетто!» (такое прозвище было у Игоря). В общем, тогда ленинградцы победили, и это было очень привлекательное зрелище.

Именно это и делает эти игры особенными. Прогнозы, постоянные споры, противостояние болельщиков, игроков - все это тоже. Две столицы - это всесоюзное дерби.

Жду крупной победы петербуржцев. Минимум 2:0.

Уход Промеса - это печально для «Спартака». Ушел бомбардир, один из лучших их футболистов. Из-за этого у них могут возникнуть проблемы в атаке.