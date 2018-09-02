Аленичев: «В первую очередь расстроен результатом»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча с тульским «Арсеналом» (0:0) в 6-м туре РПЛ .

В первую очередь расстроен результатом. Конечно, мы настраивались на победу, потому что это была заключительная игра в Тюмени. Думаю, теперь вернемся в Красноярск. Хотелось закончить этот непростой шестиматчевый период до перерыва на хорошей ноте — победив. Но не удалось это сделать.

Думаю, сегодня абсолютно закономерная ничья. Думаю, ни у нас, ни у соперника не было стопроцентных голевых моментов, только некая опасность возникала после стандартных положений. Так что вполне заслуженная ничья.



Мы из-за травмы Лесового играли минуты три-четыре в большинстве. Я подошел к бровке и призвал игроков действовать более агрессивно, поскольку у нас в тот момент было на одного игрока больше. Но все-таки «Арсенал» глубоко отошел в оборону и не дал нам в этот период ничего создать.