Кононов: «Никто сегодня не хотел уступать»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал результат матча шестого тура РПЛ с красноярским «Енисеем» (0:0).

Здесь тяжёлое поле, и нам, особенно в первые минуты, надо было к нему привыкать. Впервые на нём играли. Конечно, было тяжело в плане комбинационной игры, много потерь, много борьбы. Никто сегодня не хотел уступать, и ребята, выходя на поле, в первую очередь бились за то, чтобы не проиграть свою позицию в отборе.