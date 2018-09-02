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Уткин: «„Зенит“ зыбкий. Ничья со „Спартаком“ будет для него успехом»

сегодня, 16:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакИдет первый тайм

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от центрального матча 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

Полагаю, ничья будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее. Претензии к «Спартаку» - отчего он не играет настолько хорошо, как хотелось бы. Кому именно - неважно, тем более что болельщики, тренер, директорат и кто там еще, вполне возможно, под качеством понимают разные вещи.

«Зенит» же зыбок. Играя в плей-офф, он трижды многообразно подводил себя на грань поражения. В Минске; в ответной игре в Петербурге, заработав удаление и получив от белорусов гол в овертайме; подвесив ответный с «Мольде» матч в Норвегии. А еще с тем же «Мольде» он первым пропустил дома. 

Семак правильно сказал: «Без настроя мы средняя команда». Но это половина правды. Средние команды бывают крепкими, а «Зенит» средний не как «Амкар» - серостью; он среднеарифметический, то есть бывает хорошо, бывает никак.

«Зенит» хрупок. И сейчас ему не просто надо ввести себя в правильное моральное состояние. О нет; «Зенит» теряет в случае неудачи слишком много. Он потеряет уверенность в себе надолго. Так что он на одинаковом расстоянии от победы и от провала.

«Спартак» надежнее. Я бы сказал, что на победу «Зенита» 20%, ничья и победа «Спартака» - по 40%.

«Зенит» и «Спартак» притворяются сильными

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Все комментарии
tuman960
tuman960
сегодня в 18:17
о "пыжиковый губернатор" из дня выборов подал свой голос!!!!
Гражданиннн
Гражданиннн
сегодня в 18:09
Сегодня Зеня пять штуков отгрузит свиням
Гражданиннн
Гражданиннн
сегодня в 18:07
Вася я твою аму е..ал.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 18:02
Что одна, что другая команда не блещут особо и не стабильны. Игра покажет кто чего заслуживает....
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 17:43
Главное, что Вася плотен и упругий!
denmig
denmig
сегодня в 17:42
Хахах! - лазурн-голубые опять отмазываются что они не лаз-голубые! Сегодня будем их аты-баты! Готовьте!
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 17:33
Кстати, видишь я ж говорил - Это Ваша любимая тема. Так что со всеми своими подозрениями начинайте с себя любимого.
andre_can
andre_can
сегодня в 17:30
Вася, видимо, пиццы с "приправами" объелся :)))))
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 17:28
parallels:
ахаха, пошли тарасовские отмазки 😆😆😆 на, лови ещё, тебе, безусловно, понравится общеевропейское признание спартака за вклад в развитие радужного движения 😅
Забавно смотрятся болельщики Зенита на фоне Петропавловки. Ты сам и ответил на все свои вопросы.
parallels
parallels
сегодня в 17:25
ВЦСПС:
Я так понимаю данный баннер вывесили твои друзья с виража? Похвально. А теперь расскажи пожалуйста - Зачем Михаил Боярский (ярый поклонник Зенита) носит очки как у Элтона Джона? Почему Ваш разлюбезный создатель гимна клуба создавал Группу "Рубль" и писал песни к ней под руководством Бори Моисеева своего давнего друга? Отчего у ваших сподвижников, все разговоры о заднеприводных? Может это все городская история, недаром один из главных символов города фаллический шпиль на Петропавловке. Так что батенька все эти инсинуации, к команде Спартак не имеют никакого отношения.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 17:22
    Ты просто не в курсе сколько "таких" в Питере болеет за Зенит )....учитывая европейскую продвинутость Питера просто в этом уверен...не спрашивай ) лично никого не знаю...они просто прячутся, зная "лояльность" СБГ фанов...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 17:16
    Спартак сейчас прочнее и надежнее) Да, только Максименко пропустил в прошлом туре мяч с центра поля! А так да) Зенит не зыбкий, а еще не до конца сыгранный. Но даже эта команда может разгромить пупсиков:)
    ВЦСПС
    ВЦСПС
    сегодня в 17:16
    parallels:
    предпочитающих радужные тона, ты хотел сказать? 😄
    Я так понимаю данный баннер вывесили твои друзья с виража? Похвально. А теперь расскажи пожалуйста -

    Зачем Михаил Боярский (ярый поклонник Зенита) носит очки как у Элтона Джона?

    Почему Ваш разлюбезный создатель гимна клуба создавал Группу "Рубль" и писал песни к ней под руководством Бори Моисеева своего давнего друга?

    Отчего у ваших сподвижников, все разговоры о заднеприводных?

    Может это все городская история, недаром один из главных символов города фаллический шпиль на Петропавловке.

    Так что батенька все эти инсинуации, к команде Спартак не имеют никакого отношения.
    Sully
    Sully
    сегодня в 17:13
    Footbolista:
    Та же фигня, только питерская ))... https://www.youtube.com/watch?v=UA8P56ZVoAA
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 17:11
    Зенит победит
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 17:07
    Та же фигня, только питерская ))...

    parallels
    parallels
    сегодня в 17:05
    ВЦСПС:
    Зачем стыдиться, ты перечислил людей предпочитающих голубые тона, я же просил перечислить Спартачей.
    предпочитающих радужные тона, ты хотел сказать? 😄
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 17:03
    У него все кто против Зенита что то скажет - спартачи))...
    Sully
    Sully
    сегодня в 17:01
    parallels:
    трубач, моисеев, элтон джон, кончита вурст, губин, киркоров.
    блин вспомнил 90-е, я уже и забыл про такого как "губин", помню как форсили этого нетрадиционного спартача))

    ВЦСПС
    ВЦСПС
    сегодня в 17:01
    parallels:
    стыдно за своих, да? открещиваемся, изворачиваемся 😅
    Зачем стыдиться, ты перечислил людей предпочитающих голубые тона, я же просил перечислить Спартачей.
    parallels
    parallels
    сегодня в 17:00
    ВЦСПС:
    Это ваши, я же просил Спартачей, словоохотливый вы наш.
    стыдно за своих, да? открещиваемся, изворачиваемся 😅
    ВЦСПС
    ВЦСПС
    сегодня в 16:58
    parallels:
    трубач, моисеев, элтон джон, кончита вурст, губин, киркоров.
    Это ваши, я же просил Спартачей, словоохотливый вы наш.
    parallels
    parallels
    сегодня в 16:57
    ВЦСПС:
    Огласите пж список всех Спартачей, говорливый вы наш.
    трубач, моисеев, элтон джон, кончита вурст, губин, киркоров.
    Sully
    Sully
    сегодня в 16:55
    Нет жены, нет детей, Вася Уткин жирный гей!

    p.s. неадекватище какое-то, какая ещё ничья когда каждый год у себя дома по 5 банок забиваем недостойным, неважно в каком состоянии Зенит и какой состав, у себя дома надо драть это недоразумение!
    ВЦСПС
    ВЦСПС
    сегодня в 16:51
    parallels:
    когда спартач уткен ещё помещался в телевизоре, то говорил более разумные вещи.
    Огласите пж список всех Спартачей, говорливый вы наш.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 16:51
    Хочется посмотреть сегодня красивый футбол ,а так ,как говорится ,как фишка ляжет ! Хорошего нам всем сегодня настроения !!!! ))
    sten312
    sten312
    сегодня в 16:51
    Сергеевич вернулся 1:
    Речь о Зените и Спартаке. Кони тут, как тут пасутся. Видимо забыть не могут его интервью после Енисея). Интересно Василия читать. Мысли от него глубокие, многозначительные, с троллингом, где-то). Когда надо может посмеятся над собой и мне дает повод посмеяться над ним). Интересный матч всех ожидает. Надеюсь цирка не будет.
    Тут и вараны казанские с разных аккуантов.
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 16:48
    Не верит утка в бакланов
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 16:46
    Зенит победит!
    Минимум 3:1!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 16:44
    gracie:
    Уткин зарабатывает на soccers как умеет. Амкар для него более крепкая и интересная команда.Графоман и балабол.
    Не трави душу про Амкар!
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