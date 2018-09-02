Уткин: «„Зенит“ зыбкий. Ничья со „Спартаком“ будет для него успехом»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от центрального матча 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

Полагаю, ничья будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее. Претензии к «Спартаку» - отчего он не играет настолько хорошо, как хотелось бы. Кому именно - неважно, тем более что болельщики, тренер, директорат и кто там еще, вполне возможно, под качеством понимают разные вещи.

«Зенит» же зыбок. Играя в плей-офф, он трижды многообразно подводил себя на грань поражения. В Минске; в ответной игре в Петербурге, заработав удаление и получив от белорусов гол в овертайме; подвесив ответный с «Мольде» матч в Норвегии. А еще с тем же «Мольде» он первым пропустил дома.

Семак правильно сказал: «Без настроя мы средняя команда». Но это половина правды. Средние команды бывают крепкими, а «Зенит» средний не как «Амкар» - серостью; он среднеарифметический, то есть бывает хорошо, бывает никак.

«Зенит» хрупок. И сейчас ему не просто надо ввести себя в правильное моральное состояние. О нет; «Зенит» теряет в случае неудачи слишком много. Он потеряет уверенность в себе надолго. Так что он на одинаковом расстоянии от победы и от провала.

«Спартак» надежнее. Я бы сказал, что на победу «Зенита» 20%, ничья и победа «Спартака» - по 40%.