Обляков: «Переход в ЦСКА — новый вызов, и, думаю, я готов к нему»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Уралом» (4:0) в матче шестого тура РПЛ .

Эмоции от победы самые положительные. Рад, что выиграли, игра складывалась неплохо. Такой дебют всегда приятен. Волнение небольшое присутствовало, но с выходом на поле почувствовал некую уверенность и играл в свою силу, старался помочь команде. Конечно, тот факт, что Ганчаренко возглавляет ЦСКА , повлиял на решение о переходе. Мы вместе работали в «Уфе» и хорошо друг друга знаем.