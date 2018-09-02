Обляков: «Переход в ЦСКА — новый вызов, и, думаю, я готов к нему»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Уралом» (4:0) в матче шестого тура РПЛ.
Эмоции от победы самые положительные. Рад, что выиграли, игра складывалась неплохо. Такой дебют всегда приятен. Волнение небольшое присутствовало, но с выходом на поле почувствовал некую уверенность и играл в свою силу, старался помочь команде. Конечно, тот факт, что Ганчаренко возглавляет ЦСКА, повлиял на решение о переходе. Мы вместе работали в «Уфе» и хорошо друг друга знаем.
Планы на сезон? Хочется больше играть. Надеюсь, тренер будет мне доверять и я оправдаю его доверие. Хочу радовать болельщиков, вместе с командой добиваясь хороших результатов.
Очень хочу сыграть за ЦСКА в Лиге чемпионов. Жеребьёвка? «Реал» — лучший клуб в мире на данный момент, там собраны лучшие игроки. С ними просто интересно выйти и сыграть. «Рома» — один из лучших клубов Италии, а «Виктория Пльзень» в Чехии чемпион. Думаю, матчи будут интересными.
Пару лет назад таких серьёзных разговоров о переходе в ЦСКА не было. А сейчас я здесь и ещё не до конца верю в это. Переход в ЦСКА — новый вызов, и, думаю, я готов к нему.