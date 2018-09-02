Рыков: «Очень люблю „Динамо“»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков признался в любви московскому клубу.

Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нём играю. «Динамо», безусловно, клуб высокого уровня. Сезон в ФНЛ — это случайность. Была в клубе неразбериха, её устранили, вернулись в Премьер-Лигу. Я не мечтаю о переходе. Очень люблю «Динамо» и хочу здесь играть столько, сколько меня захотят видеть, подниматься вверх вместе с командой.

В «Спартак» точно не пойду. «Динамо» стало мне родным, и я не могу себе представить переход в стан принципиального соперника. Насчёт других команд не зарекаюсь, жизнь покажет. Но я не хочу никуда уходить.