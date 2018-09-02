Траньков: «Согласен с Семаком, что „Зенит“ — средняя команда»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 2:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяНовости

Траньков: «Согласен с Семаком, что „Зенит“ — средняя команда»

сегодня, 15:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Олимпийский чемпион и болельщик «Зенита» Максим Траньков поделился ожиданиями от матча петербургской команды со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

Естественно, приехал на матч. Его нельзя пропускать. Взял счастливую кепку, счастливый шарф. Не мог не приехать.

Согласен с Семаком, что «Зенит» — средняя команда. И по игре, и по составу. На старте со счётом 1:0 выигрывали матчи с не самыми сильными командами. Сегодня самая главная проверка.

Конечно, «Спартак» — главный соперник. Я его не ненавижу, но не симпатизирую, так уж повелось. Но когда они играют в Европе, я за «Спартак» болею тоже. Когда Промес ушёл, я порадовался, конечно. Это лучший игрок «Спартака» последних лет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Боярский сделал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»
Сегодня, 16:59 55
Кононов: «Никто сегодня не хотел уступать»
Сегодня, 16:26 1
Аленичев: «В первую очередь расстроен результатом»
Сегодня, 16:22 3
Уткин: «„Зенит“ зыбкий. Ничья со „Спартаком“ будет для него успехом»
Сегодня, 16:03 48
Обляков: «Переход в ЦСКА — новый вызов, и, думаю, я готов к нему»
Сегодня, 14:49 16
Рыков: «Очень люблю „Динамо“»
Сегодня, 13:30 10
Обсудить
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:18
Средняя или не средняя, но Спартаку сегодня отгрузит целую авоську! Пупсикам точно не сдобровать)
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 16:55
Остался еще один. Боярского в СТУДИЮ!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:48
Alladins:
Даже средняя команда способна навесить пупсикам пять привычных голов.
Может и больше!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:48
kastites:
Пупсики любят получать в Питере По пять голов
Как минимум!
kastites
kastites
сегодня в 16:42
Пупсики любят получать в Питере По пять голов
Alladins
Alladins
сегодня в 16:17
Даже средняя команда способна навесить пупсикам пять привычных голов.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 16:15
Зина же всем командам из топ 50 проиграет
ziborock
ziborock
сегодня в 16:09
gracie:
Зенит 1984 г. они выграл чемпионат СССР.Туда как в Спартак и др. команды Москвы приказами не сгоняли и не собирали за большие деньги со всего СССР.И всё равно тогда несмотря ни на что Зенит всю москово - столичную компанию разнёс под орех! Сейчас это есть и в судействе,но тогда это было несравнимо по всем параметрам всё решали в Кремле и в ЦКПСС, там были свои болельщики Спартака и Динамо и других.
Зато в Зенит сейчас сгоняют не только из СССР, но и из далекой Латинской Америки, чтобы ниже 5 места не опустились!) По молодежке Зенита виден весь уровень Питерского футбола!)))
gracie
gracie
сегодня в 16:03
Зенит 1984 г. они выграл чемпионат СССР.Туда как в Спартак и др. команды Москвы приказами не сгоняли и не собирали за большие деньги со всего СССР.И всё равно тогда несмотря ни на что Зенит всю москово - столичную компанию разнёс под орех! Сейчас это есть и в судействе,но тогда это было несравнимо по всем параметрам всё решали в Кремле и в ЦКПСС, там были свои болельщики Спартака и Динамо и других.
andre_can
andre_can
сегодня в 16:03
чтоб снять все вопросы надо просто посмотреть рейтинг клубов ;) или тоже купили :)))))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:02
Так низко пал футбол в Восточной Европе что его лазурный флагман является СЕРЕДНЯКОМ (учтите что это не я сказал)...
удав
удав
сегодня в 16:00
отменный:
Но это уже прогресс. В 80-х или 90-х годах она была крайне слабой. А до 80-х её и командой-то назвать с трудом можно было.
ну тогда подскажи как по твоей классификации называть клуб который от этой команды регулярно получает по 3-5мячей за матч?=)
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 15:59
Смотря с чем сравнивать, по европейским меркам - да. А по меркам России Зенит - гранд и топ-клуб.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 15:54
Семаку видней.
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 15:49
Будем расти!.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 15:45
Сильный клуб против среднего,чтож,все скоро увидим
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:35
В данном случае тоже согласен с Семаком
отменный
отменный
сегодня в 15:35
Но это уже прогресс. В 80-х или 90-х годах она была крайне слабой. А до 80-х её и командой-то назвать с трудом можно было.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100