Траньков: «Согласен с Семаком, что „Зенит“ — средняя команда»

Олимпийский чемпион и болельщик «Зенита» Максим Траньков поделился ожиданиями от матча петербургской команды со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ .

Естественно, приехал на матч. Его нельзя пропускать. Взял счастливую кепку, счастливый шарф. Не мог не приехать.

Согласен с Семаком, что «Зенит» — средняя команда. И по игре, и по составу. На старте со счётом 1:0 выигрывали матчи с не самыми сильными командами. Сегодня самая главная проверка.

Конечно, «Спартак» — главный соперник. Я его не ненавижу, но не симпатизирую, так уж повелось. Но когда они играют в Европе, я за «Спартак» болею тоже. Когда Промес ушёл, я порадовался, конечно. Это лучший игрок «Спартака» последних лет.