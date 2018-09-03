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Стрепетов: «Было видно, что Промесу становится скучно в России»

сегодня, 08:54

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов подвел итоги трансферной кампании российских клубов.

Для «Спартака» Промес был системообразующим игроком. Он приносил огромную пользу команде. Особенно в чемпионский сезон. Только было видно, что голландцу становится скучно в России. Ему нужно было уходить. «Спартак» правильно сделал, что отпустил Квинси в Испанию

Нужно отдать должное менеджменту ЦСКА. На протяжении всех последних лет в клуб приглашают молодых ребят, у которых огромная мотивация и желание проявить себя и получить приглашение из ведущих европейских клубов. «Зенит» шел другим путем, и такая политика тоже имеет право на жизнь. Неслучайно нынешним летом было много разговоров о том, что Семаку нужны, по крайней мере, два игрока высокого класса с опытом игры в еврокубках. Да и сам главный тренер «Зенита» после поражения от «Мольде» сказал, что без азарта и куража его команда средняя. Побеждать на классе у «Зенита» не получается даже в играх с норвежцами и белорусами. 

Соответствует ли состав «Локомотива» амбициям клуба? Очень сложно ответить на этот вопрос. В чемпионате страны «паровоз» разгоняется медленно. До «Сапсана» команде Юрия Семина далеко. Видно, что футболисты подошли к сезону в разной степени готовности. Приобретение Федора Смолова, конечно, усилит атаку «железнодорожников». Уверен, что он сможет составить атакующий тандем что с Фарфаном, что с Эдером.

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Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:23
С ТАКИМ "другим путём и такой политикой" "Зенит" не "имеет право на жизнь"!
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 08:57
С миру по нитке - дураку рубаха.
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