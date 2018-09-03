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Веденеев: «„Спартаку“ повезло хотя бы в том, что травму получил Жиго»

сегодня, 09:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев подвел итоги матча «сине-бело-голубых» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ (0:0).

Голевых моментов было больше у «Зенита». Однако не реализованы они во многом из-за ошибок зенитовцев, когда, например, был неточный пас в завершающей стадии или промах с убойной позиции. Эти моменты пресекали большей частью игроки «Спартака», как в случае с эпизодом, когда удар Ерохина головой парировал голкипер Максименко. Поэтому сказать, что «Зенит» играл лучше, нельзя. «Спартак» в обороне действовал самоотверженно, с долей везения.

Да, «Спартаку» повезло. Хотя бы в том, что травму получил Жиго. На замену ему вышел Джикия, и, как показали дальнейшие события, именно он по большей части и обеспечил гостям «ноль» в обороне. Выделялся заметно на фоне партнеров. Думаю, без него «Спартак» бы точно пропустил.

В обеих командах есть качественные игроки. Но сказать, что чья-то игра особенно понравилась, не могу. «Спартак», основное внимание уделив обороне, не давал «Зениту» играть в атакующий футбол. И сам не играл. Убедился: нет у «Спартака» команды, которая могла бы решать серьезные задачи в Лиге Европы.

Обе команды играли в обороне на «ноль», но по-разному! У «Зенита», к примеру, подключались вперед крайние защитники Смольников и Набиуллин, что позволяло зажимать «Спартак» в его штрафной площадке. У москвичей же, за исключением пары рывков Мельгарехо, не было в этом плане ничего. Поэтому атаковали спартаковцы в три, максимум четыре игрока, что не несло больших угроз воротам «Зенита». Контратаки не было вообще.

Такая игра «Спартака» расстраивает. У нас мало команд в России, которые идут вперед большими силами и безбоязненно. А здесь - типичная итальянская манера ведения игры в расчете на «стандарты» в атаке. И оборона числом - прежде всего. Состав «Спартака» - не атакующий, и он не может на сегодня поставить в тупик соперника, увы.

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Все комментарии
papic337
papic337
сегодня в 11:40
Jeck Denielse:
О сколько негатива в адрес Веденеева...))))) Правда - как чеснок для вампиров....для воздыхателей "народной"....))))) Они же привыкли к своей "правде".... Спартак играл лучше Краснодара и судья тут не при чём...)))) Спартак играл острее Зенита а 8 ударов в створ питерцев и 1 удар в створ москвичей - это лживая статистика )))) Пенальти в ворота Зенита надо было назначать - 110%.....в ворота Спартака 50 на 50.....))) Лучшее нападение лиги (6 игр-5 голов) вчера чуть не смело неумелую защиту Питера....)))) Вчера промосковские комментаторы народ смешили весь матч.....сегодня здесь все на Веденеева ополчились...... Удачи...в нелёгком деле ....восхвалении невосхваляемого.....)))
Пенальти надо было назначать и в ту и в другую сторону.
papic337
papic337
сегодня в 11:39
Jeck Denielse:
О сколько негатива в адрес Веденеева...))))) Правда - как чеснок для вампиров....для воздыхателей "народной"....))))) Они же привыкли к своей "правде".... Спартак играл лучше Краснодара и судья тут не при чём...)))) Спартак играл острее Зенита а 8 ударов в створ питерцев и 1 удар в створ москвичей - это лживая статистика )))) Пенальти в ворота Зенита надо было назначать - 110%.....в ворота Спартака 50 на 50.....))) Лучшее нападение лиги (6 игр-5 голов) вчера чуть не смело неумелую защиту Питера....)))) Вчера промосковские комментаторы народ смешили весь матч.....сегодня здесь все на Веденеева ополчились...... Удачи...в нелёгком деле ....восхвалении невосхваляемого.....)))
Чего вы так любите считать удары в створ? Скажи, ваши 8 ударов в створ несли хоть какую-нибудь опасность? На мой взгляд из ваших 8 ударов в створ реально опасным был только один, где Максименко реально пришлось потрудиться. Остальные удары ни о чём. У Спартака опасных моментов было больше. Только все они или блокировались или шли мимо. Ничья закономерный результат.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 11:30
Завтра:
Как какой-то бывший "мясной" начинает чепуху нести, так все пупсики верещат что "Вот, мол, послушайте все умного человека!". Как наш такой же заводит ту же шарманку, так "народные эксперты" кричат о сумасшествии и клоунаде.
Не надо ля-ля.
Многих спартачей бесит, когда, например, Рейнгольд включает режим "эксперта" и начинает истерики.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 11:27
cska1948:
Каррера: У нас были моменты, а возле наших ворот ничего не происходило Веденеев: Голевых моментов было больше у «Зенита» Вот два полярных мнения об одном и том же матче двух специалистов. И кому должен верить человек не видевший матч?
"Никому верить нельзя. Мне - можно. Хе-хе-хе." (с) к/ф "Семнадцать мгновений весны"
Крейсер
Крейсер
сегодня в 11:26
Как можно сказать, что травма - это хорошо?
Может Веденееву пора ТО проходить?
Ну там: замена маргарина в голове; сальники; прокладки; фильтры...
cska1948
cska1948
сегодня в 11:15
Каррера: У нас были моменты, а возле наших ворот ничего не происходило

Веденеев: Голевых моментов было больше у «Зенита»

Вот два полярных мнения об одном и том же матче двух специалистов. И кому должен верить человек не видевший матч?
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 11:15
Одно слово бомж
Завтра
Завтра
сегодня в 11:14
Как какой-то бывший "мясной" начинает чепуху нести, так все пупсики верещат что "Вот, мол, послушайте все умного человека!". Как наш такой же заводит ту же шарманку, так "народные эксперты" кричат о сумасшествии и клоунаде.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 11:03
Пусть ему напомнят когда бомжи сего атакующим футболом были в призёрах.
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 10:44
Jeck Denielse:
О сколько негатива в адрес Веденеева...))))) Правда - как чеснок для вампиров....для воздыхателей "народной"....))))) Они же привыкли к своей "правде".... Спартак играл лучше Краснодара и судья тут не при чём...)))) Спартак играл острее Зенита а 8 ударов в створ питерцев и 1 удар в створ москвичей - это лживая статистика )))) Пенальти в ворота Зенита надо было назначать - 110%.....в ворота Спартака 50 на 50.....))) Лучшее нападение лиги (6 игр-5 голов) вчера чуть не смело неумелую защиту Питера....)))) Вчера промосковские комментаторы народ смешили весь матч.....сегодня здесь все на Веденеева ополчились...... Удачи...в нелёгком деле ....восхвалении невосхваляемого.....)))
Да да ты прав, промосковский Гена Орлов был просто БЕСПОДОБЕН.
цска команда
цска команда
сегодня в 10:30
опять вода на болотах стала соленой от плача экпертаф зенита
цска команда
цска команда
сегодня в 10:28
очень надеюсь что паредасам весь сезон с травмами будет так *.везти*...
gracie
gracie
сегодня в 10:21
Концовка это почти весь 2 тайм.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:12
О сколько негатива в адрес Веденеева...)))))
Правда - как чеснок для вампиров....для воздыхателей "народной"....)))))

Они же привыкли к своей "правде"....
Спартак играл лучше Краснодара и судья тут не при чём...))))
Спартак играл острее Зенита а 8 ударов в створ питерцев и 1 удар в створ москвичей - это лживая статистика ))))
Пенальти в ворота Зенита надо было назначать - 110%.....в ворота Спартака 50 на 50.....)))
Лучшее нападение лиги (6 игр-5 голов) вчера чуть не смело неумелую защиту Питера....))))


Вчера промосковские комментаторы народ смешили весь матч.....сегодня здесь все на Веденеева ополчились......

Удачи...в нелёгком деле ....восхвалении невосхваляемого.....)))
tuman960
tuman960
сегодня в 10:11
antant1:
Понятно, Веденеев расстроен, отсюда и такая необъективность,
Веденеев бывший и может ляпать (как и все другие бывшие),а вот действующий тренер Каррера это финиш!!!!
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 10:09
В атаке при переходе на новую схему, у нас полный 0
Николай 86
Николай 86
сегодня в 10:05
Ахахах. Спартак плохой потому что не дал Зениту забить. Обиды из детского сада
AmG1991
AmG1991
сегодня в 10:04
Видимо в какой-то момент он уснул
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:03
Спартак самоотверженно сражался, в отличии от Зенита, игравшего спустя рукава. Зачетный отскок у пупсиков. Гыгыгы
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:01
"Убедился: нет у «Спартака» команды, которая могла бы решать серьезные задачи в Лиге Европы." Серьёзная задача это как минимум 1/2 ЛЕ на мой взгляд. Интересно у кого в РФПЛ по мнению Веденеева есть команда способная решить подобную задачу. Такую пургу несет.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 09:56
makkie:
Что за чушь несет эксперт Зенита?
у них ваще эксперты нулевые!!!возьми литейного!такой же гы гы гы!!!
самый добрый
самый добрый
сегодня в 09:55
Веденееву повезло, что мозги получил не он, а другой...
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 09:54
Он в своем уме? Что он несет?
antant1
antant1
сегодня в 09:54
Понятно, Веденеев расстроен, отсюда и такая необъективность,
fcspartak
fcspartak
сегодня в 09:54
Истинный бомж) идеология ещё в дремучие года закладывалась
Piter SpaM
Piter SpaM
сегодня в 09:49
Да чё тут рассусоливать, бомжи без Вилкова, как говорит Богданыч, средненькая команда.
tuman960
tuman960
сегодня в 09:48
ну зачем же так,просто у него особое мнение,как и у Карреры!!!!
mikysss
mikysss
сегодня в 09:47
n272nm:
Странно, мне показалось, что Спартак в атаке сыграл сильнее, за исключением концовки второго тайма. Да, мясо не шло вперед всеми силами, но за счет индивидуального мастерства игроки Спартака создавали моменты. В паре моментов Зениту откровенно повезло, хотя мяч до Лунева, за всю игру, дошел только пару раз. Зенит, на мой взгляд, создал только один голевой момент, в котором Спартак спас Максименко. А вот в конце игры, Зенит прижал Спартак к воротам и должен был до давить соперника, но несмотря на давление, голевых моментов мы так и не создали. В целом, счет по игре. Ничья - справедливый результат. А дальше уже зависит от клубных пристрастий. Веденеев видит вот так, а Карерра, вообще, считает что Зенит у ворот Спартака ничего не создал. Тут каждому свое.
лойс за адекватный коммент
tuman960
tuman960
сегодня в 09:45
верно сказал Веденеев:"Такая игра «Спартака» расстраивает. " и как болельщики Спартака будут в глаза друг другу смотреть!!!!
n272nm
n272nm
сегодня в 09:44
Странно, мне показалось, что Спартак в атаке сыграл сильнее, за исключением концовки второго тайма. Да, мясо не шло вперед всеми силами, но за счет индивидуального мастерства игроки Спартака создавали моменты. В паре моментов Зениту откровенно повезло, хотя мяч до Лунева, за всю игру, дошел только пару раз. Зенит, на мой взгляд, создал только один голевой момент, в котором Спартак спас Максименко. А вот в конце игры, Зенит прижал Спартак к воротам и должен был до давить соперника, но несмотря на давление, голевых моментов мы так и не создали. В целом, счет по игре. Ничья - справедливый результат. А дальше уже зависит от клубных пристрастий. Веденеев видит вот так, а Карерра, вообще, считает что Зенит у ворот Спартака ничего не создал. Тут каждому свое.
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