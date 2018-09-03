Веденеев: «„Спартаку“ повезло хотя бы в том, что травму получил Жиго»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев подвел итоги матча «сине-бело-голубых» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ (0:0).

Голевых моментов было больше у «Зенита». Однако не реализованы они во многом из-за ошибок зенитовцев, когда, например, был неточный пас в завершающей стадии или промах с убойной позиции. Эти моменты пресекали большей частью игроки «Спартака», как в случае с эпизодом, когда удар Ерохина головой парировал голкипер Максименко. Поэтому сказать, что «Зенит» играл лучше, нельзя. «Спартак» в обороне действовал самоотверженно, с долей везения.

Да, «Спартаку» повезло. Хотя бы в том, что травму получил Жиго. На замену ему вышел Джикия, и, как показали дальнейшие события, именно он по большей части и обеспечил гостям «ноль» в обороне. Выделялся заметно на фоне партнеров. Думаю, без него «Спартак» бы точно пропустил.

В обеих командах есть качественные игроки. Но сказать, что чья-то игра особенно понравилась, не могу. «Спартак», основное внимание уделив обороне, не давал «Зениту» играть в атакующий футбол. И сам не играл. Убедился: нет у «Спартака» команды, которая могла бы решать серьезные задачи в Лиге Европы.

Обе команды играли в обороне на «ноль», но по-разному! У «Зенита», к примеру, подключались вперед крайние защитники Смольников и Набиуллин, что позволяло зажимать «Спартак» в его штрафной площадке. У москвичей же, за исключением пары рывков Мельгарехо, не было в этом плане ничего. Поэтому атаковали спартаковцы в три, максимум четыре игрока, что не несло больших угроз воротам «Зенита». Контратаки не было вообще.

Такая игра «Спартака» расстраивает. У нас мало команд в России, которые идут вперед большими силами и безбоязненно. А здесь - типичная итальянская манера ведения игры в расчете на «стандарты» в атаке. И оборона числом - прежде всего. Состав «Спартака» - не атакующий, и он не может на сегодня поставить в тупик соперника, увы.