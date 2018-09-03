Селюк: «Туре будет лучшим спортивным директором для „Зенита“, чем Рибалта»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, рассказал, где мог футболист продолжить карьеру. Напомним, в итоге ивуариец выбрал «Олимпиакос».

Варианты в России? Год назад Манчини хотел видеть Яя в «Зените». Но они позвонили в тот день, когда Яя переподписывал контракт с «Манчестер Сити», и уже было поздно. А несколько лет назад и Спаллетти хотел видеть Яя в «Зените», но тоже не срослось. Два раза не получилось прийти в «Зенит» в качестве игрока. Возможно, получится в будущем в качестве, например, спортивного директора. Яя будет точно лучше, чем так называемый скаут «Зенита» из «Манчестер Юнайтед».

Теперь по поводу Англии. Как я уже писал в твиттере, недавно Яя стал гражданином Великобритании. Его пребывание в «Манчестер Сити» еще настолько свежо в памяти, что переходить в какой-то другой клуб было бы сложно. Я бы перефразировал цитату из «Трех мушкетеров», сказанную Атосом. «Может быть, „Вест Хэм“ и хороший клуб для африканского мальчика, но для Яя Туре маловат».