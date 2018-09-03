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Селюк: «Туре будет лучшим спортивным директором для „Зенита“, чем Рибалта»

сегодня, 14:03

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, рассказал, где мог футболист продолжить карьеру. Напомним, в итоге ивуариец выбрал «Олимпиакос».

Варианты в России? Год назад Манчини хотел видеть Яя в «Зените». Но они позвонили в тот день, когда Яя переподписывал контракт с «Манчестер Сити», и уже было поздно. А несколько лет назад и Спаллетти хотел видеть Яя в «Зените», но тоже не срослось. Два раза не получилось прийти в «Зенит» в качестве игрока. Возможно, получится в будущем в качестве, например, спортивного директора. Яя будет точно лучше, чем так называемый скаут «Зенита» из «Манчестер Юнайтед».

Теперь по поводу Англии. Как я уже писал в твиттере, недавно Яя стал гражданином Великобритании. Его пребывание в «Манчестер Сити» еще настолько свежо в памяти, что переходить в какой-то другой клуб было бы сложно. Я бы перефразировал цитату из «Трех мушкетеров», сказанную Атосом. «Может быть, „Вест Хэм“ и хороший клуб для африканского мальчика, но для Яя Туре маловат».

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Все комментарии
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 14:23
Уже тошнит от обоих.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:20
А кто его позовет в Зенит? Наивный агентишка. Гыгыгы
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:18
Может им детей завести?
Столько лет рука об руку по жизни идут.
Дима и Яя.
cska.78
cska.78
сегодня в 14:18
Так и хочется Селюку негра в Зенит пристроить :)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:12
Как же вы достали г-н Селюк со своим Туре, деньги заканчиваются? Там Траоре ещё пристроить нужно, лучший агент всех времен и народов, на вкус и цвет, но надоело это недоразумение. ИМХО.
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