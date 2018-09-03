Месси: «„Барселоне“ пора выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что каталонский клуб в новом сезоне должен бороться за победу в Лиге чемпионов.
В этом сезоне настала пора для победы «Барселоны» в Лиге чемпионов. Мы три сезона подряд вылетали в четвертьфинале, но сейчас клуб и команда должны нацеливаться на титул. У нас отличный состав, и мы должны это сделать. Я говорю это не ради красивого слова, а действительно считаю, что «Барселона» способна выиграть ЛЧ.
«Барселона» в группе Лиги чемпионов сыграет с «Тоттенхэмом», ПСВ и «Интером».
А насчет выиграть ЛЧ - все это лепреконские фантазии))
А насчет выиграть ЛЧ - все это лепреконские фантазии))