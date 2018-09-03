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Месси: «„Барселоне“ пора выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 20:32

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что каталонский клуб в новом сезоне должен бороться за победу в Лиге чемпионов.

В этом сезоне настала пора для победы «Барселоны» в Лиге чемпионов. Мы три сезона подряд вылетали в четвертьфинале, но сейчас клуб и команда должны нацеливаться на титул. У нас отличный состав, и мы должны это сделать. Я говорю это не ради красивого слова, а действительно считаю, что «Барселона» способна выиграть ЛЧ.

«Барселона» в группе Лиги чемпионов сыграет с «Тоттенхэмом», ПСВ и «Интером».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:48
По обыкновению,гном с компанией,будут крушить Уэски и Леганесы,а в Лиги Чемпионов им опять укажут их настоящее место!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 20:45
А Аргентине - ЧМ. Только всё это без тебя)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:43
Интересное противостояние с Икарди будет, кстати)))

А насчет выиграть ЛЧ - все это лепреконские фантазии))
dimagas1
dimagas1
сегодня в 20:41
Zidane.5:
Айтекин все матчи судить будет что ли????
Эвребе подвезут)))
dimagas1
dimagas1
сегодня в 20:41
Пора же быть реалистом,а не фантазером)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 20:41
В итоге опять вылетят в четвертьфинале
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 20:41
Айтекин все матчи судить будет что ли????
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:38
Давно пора.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 20:36
Тут из группы бы выйти... Где тот 2010 год, когда Интер с Милито, Майконом, Пандевым, Балотелли и Дзанетти просто уничтожали Барсу...
Беланов
Беланов
сегодня в 20:35
Ага - а Аргентине ЧМ! Шутка просто огонь! )))
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