«Вилланы» назначили нового директора. Он работал в «Челси» и «Ливерпуле»

сегодня, 10:36

«Астон Вилла» объявила имя нового исполнительного директора клуба. Им стал Кристиан Перслоу, ранее работавший в «Челси» и «Ливерпуле».

Также клуб из Чемпионшипа сегодня должен арендовать 20-летнего нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.