Анри стал первым ассистентом Мартинеса в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что Тьерри Анри назначен его первым ассистентом. Ранее экс-форвард сборной Франции исполнял роль второго помощника в тренерском штабе бельгийцев.
Изначально ожидалось, что Анри возглавит «Бордо», но переговоры плодов не принесли.
Ранее экс-форвард сборной Франции исполнял роль второго помощника в тренерском штабе бельгийцев.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066512/martines-roberto-belgiya
Ранее экс-форвард сборной Франции исполнял роль второго помощника в тренерском штабе бельгийцев.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066512/martines-roberto-belgiya