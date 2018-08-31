Анри стал первым ассистентом Мартинеса в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что Тьерри Анри назначен его первым ассистентом. Ранее экс-форвард сборной Франции исполнял роль второго помощника в тренерском штабе бельгийцев.

Изначально ожидалось, что Анри возглавит «Бордо», но переговоры плодов не принесли.