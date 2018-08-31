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Анри стал первым ассистентом Мартинеса в сборной Бельгии

сегодня, 13:55

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что Тьерри Анри назначен его первым ассистентом. Ранее экс-форвард сборной Франции исполнял роль второго помощника в тренерском штабе бельгийцев.

Изначально ожидалось, что Анри возглавит «Бордо», но переговоры плодов не принесли.

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Все комментарии
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 14:52
dimagas1:
Аего что уволили и снова наняли?)))
Стал первым ассистентом.

Ранее экс-форвард сборной Франции исполнял роль второго помощника в тренерском штабе бельгийцев.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066512/martines-roberto-belgiya
dimagas1
dimagas1
сегодня в 14:01
Аего что уволили и снова наняли?)))
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