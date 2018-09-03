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Ледяхов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

сегодня, 00:24
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов после матча 6-го тура чемпионата России с «Уфой» покинул свой пост.

Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего. При случае поговорим дальше.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:50
Удачи Ледяхову.

Рахимову бы обратно, при нем хорошо играл Ахмат (Терек). Если не ошибаюсь, он выигрывал у Зенита три раза подряд. А это дорогого стоит
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 01:49
Спартак и Зенит с нами очки вызрызают .
А ЦСКА слить фаны заставляют ......
:-):-):-):-):-)
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 01:44
Божович лучший вариант .
Alista
Alista
сегодня в 01:35
Ледяхову скоро найдут какой-нибудь арсенал, кто пупсикам будет очки поставлять.
Saban18
Saban18
сегодня в 01:30
Abverin:
Зато в спартаке один физрук из-года в год страну позорит.
Где логика!?))
Abverin
Abverin
сегодня в 01:25
Морозовский:
КРОШКА! В "зЕне" каждый год парад тренеров проходит! Идут рядами и колоннами!
Зато в спартаке один физрук из-года в год страну позорит.
Saban18
Saban18
сегодня в 01:23
Abverin:
Давно пора этого спартача было выгнать, опустил команду ниже плинтуса.
и это после сегодняшнего матча?
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 00:59
Красиво ушел.
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 00:57
Походу Кадыров поставил на Уфу, а тут - На тебе. Правильно выгнали.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:41
Alista:
Ошибка Ледяхова в том, что он вообще пошел в тренеры.
КРОШКА! В "зЕне" каждый год парад тренеров проходит! Идут рядами и колоннами!
iNels
iNels
сегодня в 00:34
боже, опять договорняк чечня скатала? после матчей ахмата поразительно часто тренеры уходят в отставку
Alista
Alista
сегодня в 00:33
Морозовский:
ОШИБКА ЛЕДЯХОВА В ТОМ, ЧТО ОН ПРИШЁЛ В "АХМАТ". СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕНЕРЫ ПОВТОРЯТ ЕГО ОШИБКУ. ВСЁ ЭТО ПЕЧАЛЬНО.
Ошибка Ледяхова в том, что он вообще пошел в тренеры.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:31
ОШИБКА ЛЕДЯХОВА В ТОМ, ЧТО ОН ПРИШЁЛ В "АХМАТ". СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕНЕРЫ ПОВТОРЯТ ЕГО ОШИБКУ. ВСЁ ЭТО ПЕЧАЛЬНО.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:26
Странно все это??? Видать какие то непонятки с руководством были???
Abverin
Abverin
сегодня в 00:25
Давно пора этого спартача было выгнать, опустил команду ниже плинтуса.
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