Ледяхов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов после матча 6-го тура чемпионата России с «Уфой» покинул свой пост.
Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего. При случае поговорим дальше.
Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов после матча 6-го тура чемпионата России с «Уфой» покинул свой пост.
Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего. При случае поговорим дальше.
Рахимову бы обратно, при нем хорошо играл Ахмат (Терек). Если не ошибаюсь, он выигрывал у Зенита три раза подряд. А это дорогого стоит
Рахимову бы обратно, при нем хорошо играл Ахмат (Терек). Если не ошибаюсь, он выигрывал у Зенита три раза подряд. А это дорогого стоит
А ЦСКА слить фаны заставляют ......
:-):-):-):-):-)
А ЦСКА слить фаны заставляют ......
:-):-):-):-):-)