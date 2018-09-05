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Баста: «Возможно, в „Ростове“ меня не любят, ведь я болею за ЦСКА»

сегодня, 19:53

Рэпер Баста прокомментировал конфликтную ситуацию с ФК «Ростов», с которым они не могут поделить «Ростов-Арену».

Возможно, в «Ростове» есть люди, испытывающие ко мне неприязнь. Иначе нет больше никаких объяснений, почему футбольный клуб выступил с таким заявлением. Ведь все участники процесса – владелец стадиона, организаторы концерта, губернатор – выступили за проведение мероприятия. Уже продано 25 тысяч билетов. Странно такое слышать от ФК «Ростов»... У меня есть только одна гипотеза, от которой я с удовольствием готов отказаться и извиниться, если это не так. Какая? Просто кто-то ко мне испытывает личную неприязнь. Больше вариантов у меня нет.

Возможно, кому-то очень не нравится, что я болею за ЦСКА. Это предположение. 

Я болею за ЦСКА, так как я из военной семьи. Клуб «Ростов» – безусловно, гордость и достояние города. Я это прекрасно понимаю и ничего плохого в адрес команды не говорю. Но я болею за ЦСКА, это мой выбор. Помимо «Ростова» есть еще клуб «СКА-Ростов», с большой историей. Который сейчас самостоятельно борется в низших лигах... Призываю любить свои города и не устраивать вражду на ровном месте. Я уже 15 лет живу в Москве и не сменил свою ростовскую прописку. Я являюсь жителем города Ростов-на-Дону! Мой город – особый фетиш, идолопоклонство. Я как любой мальчишка мечтал, чтобы мой город мною гордился и делал для этого все. Почти в каждой песне упоминаю Ростов. Но почему ко мне такое отношение со стороны ФК? Я как житель Ростова-на-Дону не против концерта Басты в этом городе.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:43
"Баста: «Возможно, в „Ростове“ меня не любят, ведь я болею за ЦСКА»

У ростовских болельщиков неплохой вкус...)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:40
AntiherQ1488:
Проблема в том, что если по привычке - начнут раздеваться, может все и не дракой закончиться.
Да че неизвестного,после матчей у них так и бывает ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 20:37
spartach n1:
Ну раз им так нравится,не со спартачами же им,так и отхватить можно,-это не соккер !)
Проблема в том, что если по привычке - начнут раздеваться, может все и не дракой закончиться.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:36
AntiherQ1488:
Так они ж опять передерутся.
Ну раз им так нравится,не со спартачами же им,так и отхватить можно,-это не соккер !)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 20:34
spartach n1:
Пуская на унитазарене выступает перед клячником и все будет ровно !
Так они ж опять передерутся.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:32
Пуская на унитазарене выступает перед клячником и все будет ровно !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:31
25 тысяч на Басту? Люди сошли с ума.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:30
AntiherQ1488:
Ну хоть дама) У Степы Литейного такое поди в скопированном, что на 3 месяца тут забанят))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 20:29
    Великий Князь:
    Не то слово. Если бы эта дама знала, что я чуть не пустил по сайту её зад, она бы меня убила)
    Ну хоть дама) У Степы Литейного такое поди в скопированном, что на 3 месяца тут забанят))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 20:28
    И конюшне в полное по силам собрать такую аудиторию за весь сезон)))
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 20:26
    AntiherQ1488:
    кони бьют коней за болельщика коней - басту))
    Ржжжжачная ржжжжака!!!)))))
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 20:26
    Боже, сколько слов
    Все намного проще , после этой музыкальной ночи , газон превратится в огород
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 20:25
    AntiherQ1488:
    Шалун!)
    Не то слово. Если бы эта дама знала, что я чуть не пустил по сайту её зад, она бы меня убила)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 20:24
    Великий Князь:
    Отредактировал, техническая неувязка)
    Шалун!)
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 20:24
    AntiherQ1488:
    А что за рыжая дама?)
    Отредактировал, техническая неувязка)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 20:24
    a3r3v3:
    Да там по ходу не шуточные страсти,видать совсем делать не хрена чувакам)))))
    кони бьют коней за болельщика коней - басту))
    Kurtd
    Kurtd
    сегодня в 20:23
    ЧСВ зашкаливает. Зашквар полный.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 20:22
    Великий Князь:
    Привет, Володя. Вот профиль ФанДжи в ВК, то о чём мы с тобой говорили. Таможня даёт добро) https://vk.com/id160178263
    А что за рыжая дама?)
    Klаsse
    Klаsse
    сегодня в 20:22
    LOpp:
    Интересно, больше зрителей приходят на концерт Басты или на матчи цска?
    вот вроде бы и шуточки, но баста со своими частушками собрал олимпийский в 35к. конюшне такого не видать никогда в жизни)))
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 20:21
    AntiherQ1488:
    Но на недавнем матче в рамках 1/4 Лиги Европы против Арсенала возник конфликт между сторонниками Басты и их противниками, в результате чего на одном матче произошло две стычки с победой разных сторон. А 22 апреля на матче ЦСКА с Краснодаром активные болельщики зарядили известный заряд против Басты и Вайт Смок Клана рядом с баннером GS
    Да там по ходу не шуточные страсти,видать совсем делать не хрена чувакам)))))
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 20:21
    AntiherQ1488:
    Но на недавнем матче в рамках 1/4 Лиги Европы против Арсенала возник конфликт между сторонниками Басты и их противниками, в результате чего на одном матче произошло две стычки с победой разных сторон. А 22 апреля на матче ЦСКА с Краснодаром активные болельщики зарядили известный заряд против Басты и Вайт Смок Клана рядом с баннером GS
    Привет, Володя. Вот профиль ФанДжи в ВК, то о чём мы с тобой говорили.
    Таможня даёт добро)

    https://vk.com/id160178263
    Klаsse
    Klаsse
    сегодня в 20:20
    тебя не любят, потому что ты продажный х с горы, возомнивший себя важной величиной.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 20:20
    Интересно, больше зрителей приходят на концерт Басты или на матчи цска?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 20:19
    Достал этот баста.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 20:19
    a3r3v3:
    В конюшне, ты вряд ли тоже кумир)
    Но на недавнем матче в рамках 1/4 Лиги Европы против Арсенала возник конфликт между сторонниками Басты и их противниками, в результате чего на одном матче произошло две стычки с победой разных сторон. А 22 апреля на матче ЦСКА с Краснодаром активные болельщики зарядили известный заряд против Басты и Вайт Смок Клана рядом с баннером GS
    Dominators
    Dominators
    сегодня в 20:17
    Ну многие болельщики Ростова болели за СКА Ростов .Было такое и что теперь .СКА Ростов для жителя Ростова , это не ЦСКА . И не нужно искать заговоры .Пусть Баста поет ,если это можно назвать музыкой ,на Театральной Площади в ФАН зоне .Места там дуром и все будут довольны .
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 20:14
    В конюшне, ты вряд ли тоже кумир)
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 20:13
    В Ростове многие болельщики СКА топят за ЦСКА. У нас с ними всё ровно. А Вася просто пиарится на этой ситуации, это же шоу бизнес мать его. Даты матча и концерта развели, так всё будет норм.
    iNels
    iNels
    сегодня в 20:12
    "Я как житель Ростова-на-Дону не против концерта Басты в этом городе"

    из него отличный депутат бы получился. примерно так же пенсионную реформу принимали)))
    "я как гражданин россии голосую за изменения в пенсионной системе", - сказал каждый депутат на голосовании))
    Миллер Алексей
    Миллер Алексей
    сегодня в 20:09
    Если ты болеешь за ЦСКА, то тебя ни где не любят.
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