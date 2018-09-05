"Баста: «Возможно, в „Ростове“ меня не любят, ведь я болею за ЦСКА»

Рэпер Баста прокомментировал конфликтную ситуацию с ФК «Ростов», с которым они не могут поделить «Ростов-Арену».
Возможно, в «Ростове» есть люди, испытывающие ко мне неприязнь. Иначе нет больше никаких объяснений, почему футбольный клуб выступил с таким заявлением. Ведь все участники процесса – владелец стадиона, организаторы концерта, губернатор – выступили за проведение мероприятия. Уже продано 25 тысяч билетов. Странно такое слышать от ФК «Ростов»... У меня есть только одна гипотеза, от которой я с удовольствием готов отказаться и извиниться, если это не так. Какая? Просто кто-то ко мне испытывает личную неприязнь. Больше вариантов у меня нет.
Возможно, кому-то очень не нравится, что я болею за ЦСКА. Это предположение.
Я болею за ЦСКА, так как я из военной семьи. Клуб «Ростов» – безусловно, гордость и достояние города. Я это прекрасно понимаю и ничего плохого в адрес команды не говорю. Но я болею за ЦСКА, это мой выбор. Помимо «Ростова» есть еще клуб «СКА-Ростов», с большой историей. Который сейчас самостоятельно борется в низших лигах... Призываю любить свои города и не устраивать вражду на ровном месте. Я уже 15 лет живу в Москве и не сменил свою ростовскую прописку. Я являюсь жителем города Ростов-на-Дону! Мой город – особый фетиш, идолопоклонство. Я как любой мальчишка мечтал, чтобы мой город мною гордился и делал для этого все. Почти в каждой песне упоминаю Ростов. Но почему ко мне такое отношение со стороны ФК? Я как житель Ростова-на-Дону не против концерта Басты в этом городе.