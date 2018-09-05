"Баста: «Возможно, в „Ростове“ меня не любят, ведь я болею за ЦСКА»

Рэпер Баста прокомментировал конфликтную ситуацию с ФК «Ростов», с которым они не могут поделить «Ростов-Арену».

Возможно, в «Ростове» есть люди, испытывающие ко мне неприязнь. Иначе нет больше никаких объяснений, почему футбольный клуб выступил с таким заявлением. Ведь все участники процесса – владелец стадиона, организаторы концерта, губернатор – выступили за проведение мероприятия. Уже продано 25 тысяч билетов. Странно такое слышать от ФК «Ростов»... У меня есть только одна гипотеза, от которой я с удовольствием готов отказаться и извиниться, если это не так. Какая? Просто кто-то ко мне испытывает личную неприязнь. Больше вариантов у меня нет.

Возможно, кому-то очень не нравится, что я болею за ЦСКА . Это предположение.