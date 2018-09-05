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Дзюба: «Ни разу не получал в нос за свое чувство юмора»

сегодня, 18:22

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы коллег по женской национальной команде. В частности, Дзюбу спросили, приходилось ли ему получать в нос из-за своего чувства юмора.

Ни разу такого не было. Хоть нос у меня и кривой, но ломали мне его в игровых моментах. Так что не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за мой острый язык. Я всегда могу ответить за свои слова, да и никогда я грань не переходил. Хорошее чувство юмора и умение посмеяться над собой – это искусство. Самоирония – крутая вещь.

Выдающиеся футбольные шутники

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:13
Дзюба - молодец!!! Без юмора жизнь скучна и пресна!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:08
Ни разу не получал в нос за свое чувство юмора...

...так, прилетало в челюсть пару раз...
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:52
От молло он и не туда получал !))
tims
tims
сегодня в 18:36
Так ты, Артёмка, знаешь о ком шутить. Ты пошути по адресу МуДко, Фурсенки или Миллера. Пошути насчёт их честности, неподкупности, высочайшего профессионализма... Нос тебе не сломают, а вот шею свернуть могут. Даже несмотря не защиту Семака. Ну не понимают вышеперечисленные достойные пигмеи таких шуток. Тем более от того, кто кормится из их рук. А деньги за совсем не такую уж трудную работу по подвешиванию тебя за яйца они найдут. Возьмут из твоей же страховки за увечье...
parallels
parallels
сегодня в 18:34
предполагаю, что пока он был в спартаке - много раз начищал рылы одноклубникам и щёлкал по пятачкам.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 18:29
Если от Дзюбы прилетит то мало не покажется! А до его носа нужно еще допрыгнуть, помнится Верблум отскочил от Дзюбы как ошпаренный, с лицом выражающим а чего? Я ничего! ))))
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