Дзюба: «Ни разу не получал в нос за свое чувство юмора»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы коллег по женской национальной команде. В частности, Дзюбу спросили, приходилось ли ему получать в нос из-за своего чувства юмора.

Ни разу такого не было. Хоть нос у меня и кривой, но ломали мне его в игровых моментах. Так что не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за мой острый язык. Я всегда могу ответить за свои слова, да и никогда я грань не переходил. Хорошее чувство юмора и умение посмеяться над собой – это искусство. Самоирония – крутая вещь.