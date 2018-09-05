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Не нужно бояться! Прогнозы и обещания Леонида Федуна

сегодня, 19:30

У Леонида Федуна пессимистичные прогнозы на 2019-й и 2020 годы. Ни на что не намекая, «Соккер.ру» проверяет, сбывались ли предыдущие предсказания владельца «Спартака».

2009 год

Федун: «В „Спартаке“ английская модель построения клуба, я доволен стратегией развития. Карпин является и главным тренером и менеджером, считаю, что единоначалие – идеальный вариант».

В итоге. Это не то чтобы предсказание, но четко выраженное мнение главного человека в «Спартаке». Оказалось же, что с уходом Карпина единоначалие полностью закончилось, а еще некоторое время спустя Федун «передал дела профессионалам». Иными словами, в «Спартаке» никогда не было английской клубной модели, ведь никому, кроме Карпина, не было позволено страдать единоначалием. Как-то быстро Леонид Арнольдович разочаровался в «идеальном варианте».

Федун: «Следующий год должен быть нашим!»

В итоге. В 2009-м «Спартак» пережил ренессанс под руководством Карпина, боролся с «Рубином» за чемпионство, финишировал вторым, и если бы не летняя продажа Быстрова в «Зенит», мог дотянуться до «золота». На радостях Федун заявил, что в следующем году повезет «Спартаку», но в итоге уже в середине сезона говорил, что команда ищет свою игру, а задача – наиграть связи на будущий год. Москвичи заняли только четвертое место.

Федун: «Нужно переходить на систему „осень-весна“».

В итоге. Два года спустя в РПЛ так и сделали. Эти слова Леонида Арнольдовича сбылись.

2010 год

Федун: «Видеоповторы убьют игру».

В итоге. Леонид Федун кардинально поменял свое мнение, и теперь уже является сторонником системы VAR: «Видеоповторы помогут нашему футболу». Впрочем, иногда действительно глупо до последнего стоять на своем.

Федун: «Поздравляю всех болельщиков „Спартака“ с Новым годом и желаю прицепить вторую звезду над ромбом!»

В итоге. Федун подразумевал, что «Спартак» выиграет чемпионство и, завоевав десятый титул чемпиона России, повесит над эмблемой вторую звезду. Пожелание Федуна сбылось через три года и удвоило число желанных звезд! Было решено учитывать титулы, завоеванные в СССР, таким образом, у «Спартака» стало четыре звезды над ромбом. Пророк, однако!

Федун: «Паршивлюк вытеснит Анюкова из сборной».

В итоге. Про игроков Федуну лучше вообще ничего не говорить. Через неделю после этих слов Паршивлюк порвал крестообразные связки, а потом он получит еще одну такую травму в карьере. За сборную Сергей провел три встречи, Анюкова вытесняли другие.

2011 год

Федун: «Макеев – лучший левый защитник России».

В итоге. После резвого старта в «Спартаке» Макеев перестал прогрессировать, а после ухода Карпина все реже попадал в состав. Сейчас Жене 29 лет, и он оказался не нужен «Ростову», устроился в ФК «Сочи».

Федун: «Сделаю все, чтобы Карасев больше не работал футбольным арбитром».

В итоге. Федун был раздосадован после матча с ЦСКА (2:2) и невольно дал путевку в жизнь Сергею Карасеву, который стал самым востребованным российским рефери. Судит матчи еврокубков, даже отработал одну встречу на чемпионате мира, чего с российскими судьями давненько не случалось. Карасев по-прежнему в профессии.

Федун: «По потенциал Брызгалов – игрок уровня сборной».

В итоге. Ну, вы поняли.

Федун: «В 2015 году доходы „Спартака“ будут сравнимы с доходами „Челси“».

В итоге. 60 миллионов евро у «Спартака» против 420 млн у «Челси». Сравнимо?

2012 год

Федун: «Эмери – один из трех самых прогрессирующих тренеров Европы».

В итоге. А вот здесь Федун попал в яблочко, правда, карьера Унаи пошла вверх после ухода из «Спартака». Баск выиграл три Лиги Европы с «Севильей», получил приглашения из ПСЖ и «Арсенала». К слову, между фразой «у Эмери двухлетний контракт, и он его отработает» и увольнением испанца прошло два дня.

Федун: «Спартак» и «Зенит» - две ведущие команды России. Именно в таком порядке скоро и будет»».

В итоге. Спустя пять лет после этих слов «Спартак», наконец-то, смог финишировать выше «Зенита» в турнирной таблице и выиграть чемпионство. Это достаточно скоро?

2013 год

Федун: «Объединенный чемпионат будет интереснее внутренних турниров».

Как итог. Тема активно раскручивалась, «Газпром» готов был вложить большие деньги, Федун тоже поддержал. Но теперь с украинскими клубами не играем даже в еврокубках.

Федун: «Боюсь сглазить, но Кариока должен играть в сборной Бразилии».

Как итог. Не зря боялся.

2014 год

Федун: «В 2018 году „Спартак“ выйдет на самообеспечение благодаря инфраструктуре, которая будет создана к тому времени. И тогда проведем IPO».

Как итог. «На данный момент проведение IPO невозможно из-за девальвации рубля».

Федун: «Дзюба – номер один в „Спартаке“».

Как итог. Через три месяца стало понятно, что Дзюбе и «Спартаку» дальше не по пути, Артем подписал контракт с «Зенитом», а Федун сказал, что Дзюба «из-за копейки удавит всех своих родных».

Федун: «У „Спартака“ растет юный Месси - Давыдов».

Как итог. Денису уже 23 года, этот «Месси» остался спартаковцем, только теперь выступает за «красно-белых» из Юрмалы.

2015 год

Федун: «Настало время передать полномочия профессионалам. Теперь я человек, который финансирует „Спартак“, решения принимают другие». 

Как итог. Ага, так и поверили!

2016 год

Федун: «Спартак» не продаст Промеса меньше, чем за 40-50 миллионов евро».

Как итог. Как же тогда предложение на 21 миллион евро от «Севильи» оказалось приемлемым?

В сезоне-2016/2017 Леонида Федуна практически не было в информационном пространстве, лишь обрывочные комментарии после матчей по пути в автомобиль и какие-то высказывания не на тему «Спартака» и футбола. Совпадение ли, что на этот сезон выпало долгожданное чемпионство «красно-белых»? Леонид Арнольдович любит помянуть шаманов и колдунов, которые стараются против «Спартака», но тут уж действительно получилось, что молчание – золото. Впрочем, теперь Федун пошел по другому пути, последние его высказывания сплошь пессимистичны, возможно, рассчитывает на обратный эффект?

P. S. Леонид Федун после победы в чемпионате: «Я больше не Нольтрофеич!

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Все комментарии
serh62
serh62
сегодня в 20:48
у шута и команда шутовская...
viv
viv
сегодня в 20:43
Федун: «Спартак» не продаст Промеса меньше, чем за 40-50 миллионов евро».

А продали за 21 милл.евро Вот и верь после этого Федуну
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:36
parallels:
давно так не смеялся, особенно в статье порадовали итоги 😅
Я тоже+++!!!
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 20:32
Хреновый из Лени прогнозист.
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
сегодня в 20:23
У меня сомнения в адекватности Федуна. В нефтянке вроде адекват. Качает народную нефть исправно. Но в футболе полный аут. :)
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 20:20
Дзюба – номер один в „Спартаке“ ))))
Он теперь приветы передает мазутному магнату. )))))))))
iNels
iNels
сегодня в 20:18
Федун: «В 2015 году доходы „Спартака“ будут сравнимы с доходами „Челси“»

вот это самый топ))
zaCCCPanec
zaCCCPanec
сегодня в 20:17
Перлы Федуна как две капли похожи на перлы Кличко!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
сегодня в 20:16
"Спартак не продаст Промеса меньше, чем за 40-50 миллионов евро" Ахахаха
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:13
Федуну походу тот еще Петросян. Лучше бы своим делом занимался. Бодяжил бы себе бензин. Ну не его это дело футбол, не его. Мазутный проект не работает. Гыгыгы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:12
Про МАНЧИНИ была бы хохма, а так обычные интервью не специалиста, а менеджера.
andre_can
andre_can
сегодня в 20:10
а зачем вообще эту муть вытащили??? про прастак итак все понятно...5-ть голов за 6-ть игр и все со стандартов :) если бы не баблосы федуна, был бы прастак в .опке :) а еще ноют про Наш админресурс :)))
Rjycnfynby Sdasd
Rjycnfynby Sdasd
сегодня в 20:09
Как то по детски мол в Зените посмотреть,да такая ерунда в любом клубе.Спартак,Зенит как бы такие более богатые и как бы дурацкие ошибки.Динамо Мск вот где пособие где как делать нельзя,а когда звали Данни,или Кокорин...до сих пор не одыбались
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 20:03
федун главный тролль мясных,на соккере ни кому за ни и не угнаться
Alladins
Alladins
сегодня в 19:49
Оказывается, шаманы и гадалки гадят спартаку, только безбородов, кукуян и лапочкин всё время выручают.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 19:49
nik9373:
Такую же подборку можно составить на любого тренера нашей лиги.Про немытых будет смешнее.
Лучше набрать комментов бомжей про приход Манчини) Вот там ржака.
Miaf
Miaf
сегодня в 19:46
И уж тем более Промеса продали в Севилью в лучший чемпионат мира, а не в какой-нибудь там тяньцзинь хуань вань
Miaf
Miaf
сегодня в 19:43
Антоха захотел уехать, он уехал, никто насильно в отличии от зеньки, динамо и цска держать не стал
parallels
parallels
сегодня в 19:36
давно так не смеялся, особенно в статье порадовали итоги 😅
nik9373
nik9373
сегодня в 19:36
Такую же подборку можно составить на любого тренера нашей лиги.Про немытых будет смешнее.
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