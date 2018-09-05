Сорокин прокомментировал возможность проведения в Ростове концерта Басты

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал возможность проведения на стадионе «Ростов-Арена» концерта Басты.

Мое личное мнение, что это вопрос качественных материалов, которые закрывают газон и согласованности действий тех, кто эксплуатирует стадион. Без развлекательных мероприятий ни один стадион не справится ни в одной точке земного шара. На одном футболе экономику не обеспечишь. Концерты входили в концепцию наследия ЧМ как развлекательные мероприятия. У нас есть опыт проведения нефутбольных мероприятий накануне чемпионата мира, такие концерты проходили в «Лужниках», и никак газон не пострадал.

Если все сделать адекватно, принять меры, предусмотренные регламентом, то за газон бояться не стоит. Но, возможно, там есть что-то еще, что я не понимаю. Но в целом отречься полностью от развлекательных мероприятий на стадионе было бы по меньшей мере странно. Это касается не только Ростова, но и всех остальных стадионов.