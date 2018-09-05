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Чалов: «Хотел бы поиграть с Месси»

сегодня, 15:32

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал об отношении к критике в свой адрес.

Как справляюсь с критикой в свой адрес? Раньше часто обращал на нее внимание, однако сейчас стал спокойнее, друзья и родные мне помогают. Я понял, что критика по сути неважна, нужно лишь играть самому и наслаждаться футболом. Мне есть куда расти, нужно прибавлять, в частности в игре головой. Помню, как пришел на первую тренировку в ЦСКА в майке Зидана, было очень волнительно. Будущее? Хотел бы продолжить карьеру в одном из пяти европейских чемпионатов, например Испания. Хотел бы поиграть с Месси.

Напомним, что Чалов оформил хет-трик в матче 6-го тура РПЛ против «Урала»

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MescиБОГ
MescиБОГ
сегодня в 16:12
Чалов , Месси даже никогда не узнает о тебе, что ты жил такой и в футбол играл)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:47
Кто мешает? В fifa можешь каждый день играть, можно и Роналду взять.
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 15:42
Началось, это касается большинства молодых игроков...
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:38
И тут чахлого понесло !
Он кому забил то Реалу,или Челси ?
Ниче скоро евроклоунада начнётся,быстро протрезвеет ))
Faustello
Faustello
сегодня в 15:38
Забей на футбол - у тебя теперь все дороги открыты, хош Бузову, хош Кэшбэк, хош Манагу!
Jum13
Jum13
сегодня в 15:36
Мне есть куда расти, нужно прибавлять, в частности в игре головой.

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Молодец! Старайся, прибавляй! И главное - забивай!
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