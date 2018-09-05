Чалов: «Хотел бы поиграть с Месси»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал об отношении к критике в свой адрес.
Как справляюсь с критикой в свой адрес? Раньше часто обращал на нее внимание, однако сейчас стал спокойнее, друзья и родные мне помогают. Я понял, что критика по сути неважна, нужно лишь играть самому и наслаждаться футболом. Мне есть куда расти, нужно прибавлять, в частности в игре головой. Помню, как пришел на первую тренировку в ЦСКА в майке Зидана, было очень волнительно. Будущее? Хотел бы продолжить карьеру в одном из пяти европейских чемпионатов, например Испания. Хотел бы поиграть с Месси.
Напомним, что Чалов оформил хет-трик в матче 6-го тура РПЛ против «Урала».
Он кому забил то Реалу,или Челси ?
Ниче скоро евроклоунада начнётся,быстро протрезвеет ))
Он кому забил то Реалу,или Челси ?
Ниче скоро евроклоунада начнётся,быстро протрезвеет ))
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Молодец! Старайся, прибавляй! И главное - забивай!
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Молодец! Старайся, прибавляй! И главное - забивай!