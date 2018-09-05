Горшков: «Надо поставить „Зениту“ 10 баллов за актерское мастерство»

Бывший наставник «Зенита-2» Александр Горшков прокомментировал свою отставку, которая случилась накануне.

Во-первых, надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно. За три недели до начала чемпионата поменяли тренерский штаб молодежки и «Зенита-2».

Заместитель спортивного директора клуба Малафеев сообщил, что у нас идет курс на развитие молодых игроков, поэтому из молодежки перешла большая группа футболистов. После матчей Малафеев говорил мне, что игра устраивает, главное, чтобы ребята развивались, результат не важен. Но после 9-го тура курс неожиданно поменялся: мне сказали, что необходимо сохранить место в первом дивизионе, поэтому я уволен. А с командой дальше будут работать антикризисные менеджеры.