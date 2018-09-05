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Горшков: «Надо поставить „Зениту“ 10 баллов за актерское мастерство»

сегодня, 17:23

Бывший наставник «Зенита-2» Александр Горшков прокомментировал свою отставку, которая случилась накануне.

Во-первых, надо поставить «Зениту» 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно. За три недели до начала чемпионата поменяли тренерский штаб молодежки и «Зенита-2».

Заместитель спортивного директора клуба Малафеев сообщил, что у нас идет курс на развитие молодых игроков, поэтому из молодежки перешла большая группа футболистов. После матчей Малафеев говорил мне, что игра устраивает, главное, чтобы ребята развивались, результат не важен. Но после 9-го тура курс неожиданно поменялся: мне сказали, что необходимо сохранить место в первом дивизионе, поэтому я уволен. А с командой дальше будут работать антикризисные менеджеры.

Новым рулевым команды стал Владислав Радимов

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 17:43
Один фиг из кабинетной ФНЛ никто не вылетает, мог бы и дальше тренировать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:36
Faustello:
Это же Зенит-2, там победы вторично, главное чтобы пацаны росли. Учитесь у нас )))
Вот для этого и пытаются сохранить место в конкурентной лиге.....и привлекают новых (старых) специалистов.....
Faustello
Faustello
сегодня в 17:35
Jeck Denielse:
9 игр - 8 поражений....1 ничья.... Он рассчитывал на повышение ?????
Это же Зенит-2, там победы вторично, главное чтобы пацаны росли.
Учитесь у нас )))
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 17:32
Лазурный недопроект позорен во всех своих проявлениях
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:31
9 игр - 8 поражений....1 ничья....

Он рассчитывал на повышение ?????
Faustello
Faustello
сегодня в 17:24
В Болоте всегда так, лягуны жрут мошкару и комаров, змеи жрут лягунов, цапли жрут змей, Миллер жрёт икру ))
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