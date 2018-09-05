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Голубев: «„Ростов-Арена“ может принимать и футбольные матчи, и концерты»

сегодня, 21:00

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Россия 24» заверил, что «Ростов-Арена» может принимать концерты наряду с проведением футбольных матчей.

Накануне футбольный клуб «Ростов» заявил, что опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта рэпера Басты, который пройдет на арене 29 сентября.

Требование ФК «Ростов» и властей состоит в одном - сохранении стадиона и газона. При предоставлении гарантий и при использовании правильных технологий концерт, конечно, будет. Сейчас над этим работают. Мне важно, чтобы стадион служил 100 лет и на нем были и концерты, и, конечно, футбольные матчи.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 22:08
Концерты - хорошее подспор ье в финансировании содержания стадиона. Тут и рассуждать не о чем. Никакой стадион в России без шоу- мероприятий затрат не оправдает. Так что, ломайте ребята головы, как совместить концерты и футбол на аренах, где поле не выдвигается, а потом вспомните свои насмешки над Питерским МФС (многофункциональным сооружением), который сразу так проектировался и строился, чтобы и поле выдвинул, крышу закрыл в непогоду и Баста - выступай репер на радость себе и публике.
77rust77
77rust77
сегодня в 22:05
Нужен новый указ президента чтоб на стадионах которые построили для ЧМ проводились только футбольные матчи а то алчные госслужащие не только концерты но и гейпарады организуют чтоб только бабки им шли
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:23
ФК ростов будет предъявлять свои претензии, когда будет иметь свой стадион.
Abverin
Abverin
сегодня в 21:20
Кому нужна ростовская пердивная команда, гораздо полезней для жителей концерт рэпера.
parallels
parallels
сегодня в 21:08
    Dominators
    Dominators
    сегодня в 21:07
    Мутко , Ростовского масштаба .Ни одному слову не верю .
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