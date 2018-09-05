Голубев: «„Ростов-Арена“ может принимать и футбольные матчи, и концерты»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Россия 24» заверил, что «Ростов-Арена» может принимать концерты наряду с проведением футбольных матчей.
Накануне футбольный клуб «Ростов» заявил, что опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта рэпера Басты, который пройдет на арене 29 сентября.
Требование ФК «Ростов» и властей состоит в одном - сохранении стадиона и газона. При предоставлении гарантий и при использовании правильных технологий концерт, конечно, будет. Сейчас над этим работают. Мне важно, чтобы стадион служил 100 лет и на нем были и концерты, и, конечно, футбольные матчи.