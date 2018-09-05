Голубев: «„Ростов-Арена“ может принимать и футбольные матчи, и концерты»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Россия 24» заверил, что «Ростов-Арена» может принимать концерты наряду с проведением футбольных матчей.

Накануне футбольный клуб «Ростов» заявил, что опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта рэпера Басты, который пройдет на арене 29 сентября.