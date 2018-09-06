На матче «Жироны» и «Барселоны» в Майами запретят каталонскую символику

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» - «Барселона», который пройдет в Майами, обойдется без каталонских флагов и прочей подобной атрибутики.
Перед началом матча прозвучат гимны Испании и США. Болельщикам будет запрещено проносить на арену какую-либо каталонскую символику. Вместо этого им выдадут 40 тысяч испанских флагов.
Такой шаг, вероятно, не понравится многим фанатам обоих клубов, которые поддерживают идею независимости Каталонии от испанского государства.
Отмечается, что футболисты «Барселоны» Жерар Пике и Серхио Бускетс уже открыто выступили против матча в США.