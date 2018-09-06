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На матче «Жироны» и «Барселоны» в Майами запретят каталонскую символику

сегодня, 12:40
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона26.01.2019 Не начался

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» - «Барселона», который пройдет в Майами, обойдется без каталонских флагов и прочей подобной атрибутики.

Перед началом матча прозвучат гимны Испании и США. Болельщикам будет запрещено проносить на арену какую-либо каталонскую символику. Вместо этого им выдадут 40 тысяч испанских флагов.

Такой шаг, вероятно, не понравится многим фанатам обоих клубов, которые поддерживают идею независимости Каталонии от испанского государства.

Отмечается, что футболисты «Барселоны» Жерар Пике и Серхио Бускетс уже открыто выступили против матча в США.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 13:38
Это США запрещает а не сама Испания .
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:36
на матче во флориде болелы пронесут котоланские флажки, и оба клуба дисквалифицируют на пустые трибуны уже домашних стадионов - вот была бы хохма.
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
сегодня в 13:06
Абсурд . Играют 2 каталонские команды. Доиграются , что реально сколько будет новая страна .
Коталонец
Коталонец
сегодня в 12:47
вот до чего боятся столичные пересовские чинуши выхода каталонии из состава испании. ведь все понимают, что каталония является самой развитой областью испании, это как москва и деревня гадюкино, а каталонцы составляют основу сборной испании во все времена
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