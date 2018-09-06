На матче «Жироны» и «Барселоны» в Майами запретят каталонскую символику

сегодня, 12:40

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» - «Барселона», который пройдет в Майами, обойдется без каталонских флагов и прочей подобной атрибутики.

Перед началом матча прозвучат гимны Испании и США . Болельщикам будет запрещено проносить на арену какую-либо каталонскую символику. Вместо этого им выдадут 40 тысяч испанских флагов.

Такой шаг, вероятно, не понравится многим фанатам обоих клубов, которые поддерживают идею независимости Каталонии от испанского государства.