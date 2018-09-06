В «Черноморце» не планируют проводить матч со «Спартаком» в Сочи

сегодня, 16:17

В «Черноморце» опровергли информацию о том, что матч 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» может пройти в Сочи, а не в Новороссийске.

«Понятия не имею, как появилась информация о Сочи. Мы собираемся сыграть со „Спартаком“ в Новороссийске. Почему мы должны ехать в Сочи, на арену клуба, который сами выбили из розыгрыша? Нам уже сообщили, что матч с „красно-белыми“ состоится 26 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. Правда, могут сдвинуть на час позже - тут все зависит от телевидения. Состояние газона? Работа ведется, к 26-му поле будет в порядке», — сказал пресс-атташе «Черноморца» Сергей Шахвердов.