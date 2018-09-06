Матч «Черноморец» - «Спартак» может пройти в Сочи

Матч 1/16 финала Кубка России «Черноморец» - «Спартак» может пройти на стадионе «Фишт» в Сочи.
Клубы рассматривают вариант переноса, поскольку стадион в Новороссийске вмещает только 12,5 тысяч человек, тогда как на арене в Сочи могут разместиться практически 45 тысяч.
Встреча пройдет 26 или 27 сентября.
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы рассматривают возможность переноса матча, который запланирован на 26 или 27 сентября. Арена в Новороссийске вмещает 12,5 тыс. зрителей, в то время как вместимость «Фишта» составляет около 45 тыс. зрителей.
«В два часа должно быть заседание, бумаг из «Спартака» к нам не поступало. Болельщики Новороссийска ждут этой игры, что они должны будут сделать? Поехать в Сочи или, может, в Москву? Повторюсь, никакой информации у нас об этом нет», — сказал Шахвердов.
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы рассматривают возможность переноса матча, который запланирован на 26 или 27 сентября. Арена в Новороссийске вмещает 12,5 тыс. зрителей, в то время как вместимость «Фишта» составляет около 45 тыс. зрителей.
«В два часа должно быть заседание, бумаг из «Спартака» к нам не поступало. Болельщики Новороссийска ждут этой игры, что они должны будут сделать? Поехать в Сочи или, может, в Москву? Повторюсь, никакой информации у нас об этом нет», — сказал Шахвердов.