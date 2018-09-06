Матч «Черноморец» - «Спартак» может пройти в Сочи

сегодня, 14:24

Матч 1/16 финала Кубка России «Черноморец» - «Спартак» может пройти на стадионе «Фишт» в Сочи.

Клубы рассматривают вариант переноса, поскольку стадион в Новороссийске вмещает только 12,5 тысяч человек, тогда как на арене в Сочи могут разместиться практически 45 тысяч.

Встреча пройдет 26 или 27 сентября.