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Матч «Черноморец» - «Спартак» может пройти в Сочи

сегодня, 14:24
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак26.09.2018 Не начался

Матч 1/16 финала Кубка России «Черноморец» - «Спартак» может пройти на стадионе «Фишт» в Сочи.

Клубы рассматривают вариант переноса, поскольку стадион в Новороссийске вмещает только 12,5 тысяч человек, тогда как на арене в Сочи могут разместиться практически 45 тысяч.

Встреча пройдет 26 или 27 сентября.

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Озеров
Озеров
сегодня в 15:08
Не ну нормально так, мне до новоросса час на автобусе, до Сочей день, если без пробок. Че за бред.
makkie
makkie
сегодня в 14:34
Пресс-атташе новороссийского «Черноморца» Сергей Шахвердов прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча 1/16 финала Кубка России «Черноморец» — «Спартак» из Новороссийска в Сочи на стадион «Фишт».

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы рассматривают возможность переноса матча, который запланирован на 26 или 27 сентября. Арена в Новороссийске вмещает 12,5 тыс. зрителей, в то время как вместимость «Фишта» составляет около 45 тыс. зрителей.

«В два часа должно быть заседание, бумаг из «Спартака» к нам не поступало. Болельщики Новороссийска ждут этой игры, что они должны будут сделать? Поехать в Сочи или, может, в Москву? Повторюсь, никакой информации у нас об этом нет», — сказал Шахвердов.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:32
А ЧЁ ЭТО ПАРТАЧИ НА НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ ЛЕЗУТ ?
Jum13
Jum13
сегодня в 14:31
Георгий Додонов:
Лучше на Открытие-арене.
Это где?
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 14:25
Лучше на Открытие-арене.
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