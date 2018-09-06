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«Зенит» поздравил Дриусси с рождением дочери

сегодня, 12:50

«Зенит» поздравил нападающего команды Себастьяна Дриусси с рождением дочери. Футболист и его девушка Ванесса назвали девочку Франческой.

22-летний Дриусси перебрался в «Зенит» прошлым летом. В текущем сезоне он забил 2 гола в 5 матчах РПЛ.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:38
Поздравляю!!!
sn_spb
sn_spb
сегодня в 13:37
Ну теперь Дриусси должен рвать на поле. Все переживания в прошлом!!!

С Рождением маленькой Дриусси)
gracie
gracie
сегодня в 13:35
Поздравляем!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:12
МОЛОДЕЦ ДРИУССИ !
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:05
Здоровья дочурки, мамуськи и Дриусси! :)
Nikola45
Nikola45
сегодня в 12:58
Поздравления и здоровья!
cska.78
cska.78
сегодня в 12:52
Поздравления Себастьяну! Дочурке здоровья!
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