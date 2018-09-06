Промежуточные итоги РПЛ: лидерство «Зенита» и большие проблемы «Анжи»

сегодня, 16:00

Пользуясь паузой в РПЛ , вызванной международными матчами в Лиге Наций, проанализируем и оценим старт российских клубов в чемпионате. Отметим также значительно выросшую посещаемость на стадионах клубов (19833 зрителя в среднем посещают игры. Для сравнения: в прошлом году посещаемость составляла 13971). Прирост составляет почти 6 тысяч, что является хорошим показателем для нашего чемпионата. Итак, начнём с подвала турнирной таблицы, постепенно двигаясь к лидерам чемпионата России.

«Анжи» (16-е место)

На фоне серьёзнейших финансовых проблем очень сложно показывать успешную игру (но возможно, яркий пример – «Тосно», выигравший Кубок России). «Анжи» барахтается как может, но помощи не следует даже от руководства Республики Дагестан. Президент дагестанцев Осман Кадиев занимается непрекращающимся поиском спонсоров для нормального существования клуба, но реальных подвижек в этом вопросе не наблюдается, что, конечно же, нервирует тренера и игроков. Не помогает даже запущенная акция «Анжи живи», в которой приняли участие многие известные люди. В итоге имеем после 6 туров 1 победу и 5 поражений. Провальный старт, имеющий объективные причины (уровень и комплектация состава не соответствуют требованиям РПЛ ).

Оценка: 2

«Урал» (15-е место)

«Урал» недалеко ушел от махачкалинцев в турнирной таблице (всего на одно очко больше). Не на такой результат явно рассчитывал президент клуба Григорий Иванов при смене Александра Тарханова на Дмитрия Парфенова. Можно списать всё на притирку тренера и игроков друг к другу, но при этом полноценную предсезонную подготовку провел новый тренер и должны быть наработаны определённые связи. Пока качественной игры мы не наблюдаем. Вызывает надежду тренерское мастерство Дмитрия Парфенова, которое он показал в прошлом сезоне с «Тосно», настроив команду на борьбу и преодоление. Да и уровень игроков в составе уральцев достаточно неплох, поэтому ждём улучшения результатов.

Оценка: 2

«Уфа» (14-е место)

На «Уфе» явно сказывается плотный график игр, связанный с участием в Лиге Европы. Не хватает количественно игроков, что не даёт основным игрокам полноценно восстанавливаться. Да и не забываем, что у руля команды молодой тренер Томаров, которому нужно время на адаптацию своих идей. После вылета из еврокубков принесёт проблем и потеря Ивана Облякова (перешёл в ЦСКА ). Трансферное окно закрыто, поэтому придётся обходиться внутренними резервами.

Оценка: 2

«Енисей» (13-е место)

Дебютант РПЛ «Енисей» с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовом во главе находится примерно на своём заслуженном месте. Перед началом сезона состав был сильно перетасован, что приводит к выстраиванию игры с нуля. Игру, конечно, подопечные Аленичева показывают интересную и зрелищную, но желаемого результата пока нет. Плюс доставляет неудобства проведение домашних матчей в Тюмени (стадион в Красноярске пока не готов), по сути, на нейтральном поле. Возможно, с переездом в конце сентября в Красноярск, команда покажет истинную домашнюю игру, а болельщики заполнят до отказа стадион и погонят «Енисей» вперёд.

Оценка: 3

«Арсенал» Тула (12-е место)

«Арсенал» по-прежнему показывает яркий футбол, но не хватает той страсти и заряженности, что привносил Дзюба. Здесь также произошла смена тренерского штаба, возглавил команду пропагандирующий атакующий футбол Олег Кононов. Арендованы Лука Джорджевич из «Зенита» и воспитанник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев. Спартаковец уже один из лучших по обводкам в РПЛ , но, возможно, «Спартак» отзовёт его зимой из аренды после продажи Промеса. «Арсенал» занимает не своё место по потенциалу, осталось его реализовать в полной мере.

Оценка: 3

«Рубин» (11-е место)

Курбан Бердыев набрал состав, который хорошо ему знаком: Азмун, Навас, Бухаров, Кудряшов, Гранат. Но пока только 7 очков набрано и 11-е место, да и в обороне не блещут, как в былые времена,6 пропущенных мячей для команд Бердыева это много. Да и финансовые проблемы не способствуют спокойной работе (долго избавлялись от игроков с огромными зарплатами, поэтому это всё и накладывалось на подготовку команды). Ждём стабилизации в руководстве клуба, а над игрой команды поработает Курбан Бекиевич - мастер выстраивания оборонительного футбола с острыми контратаками.

Оценка: 3

«Крылья Советов» (10-е место)

Самарцы стартовали в РПЛ на новой арене, построенной к ЧМ , и показывают впечатляющую посещаемость. Комфортные условия на стадионе располагают к отдыху и просмотру футбола, отсюда и увеличение зрителей. Но и игра с результатом, показываемые командой, должны привлекать поклонников футбола, с этим пока в Самаре проблемы. Особенно болезненным было поражение дома от «Оренбурга» 0-3. Но ещё есть время поправить положение и закрепиться в середине таблицы и показать запоминающуюся игру, что приведёт к ещё большей посещаемости. В общем, желаем Андрею Тихонову плодотворно поработать и забраться как можно выше в турнирной таблице.

Оценка: 3

«Ахмат» (9-е место)

«Ахмат» буквально на днях сменил главного тренера. Игоря Ледяхова сменил Рашид Рахимов, при котором грозненцы забрались на рекордное 5-е место. После того как Рахимов покинул команду по состоянию здоровья, на посту побывали 3 тренера: Олег Кононов, Михаил Галактионов и Игорь Ледяхов, но желанных результатов не добивались. Поэтому руководство «Ахмата» вернулось к кандидатуре Рахимова. В нынешнем сезоне команда показывает себя неплохо только в домашних матчах (2 победы, 1 ничья), а в гостях неизменно терпят поражения, вот и в следующем туре их ждёт проверка в лице московского «Спартака». Посмотрим, что получится изменить Рашиду Маматкуловичу в игре грозненцев за такое короткое время, но эмоциональный всплеск команде обеспечен.

Оценка: 3

«Локомотив» Москва (8-е место)

Действующий чемпион страны провёл впечатляющую трансферную кампанию (Смолов, Хёведес, Крыховяк). Пока только Крыховяк оправдывает вложенные в него средства, сразу влился в состав и стал незаменимой частью центра полузащиты. Смолов пока только ищет себя, хотя одним мячом он всё же отличился с великолепного паса того же Крыховяка. Хёведес и вовсе пока не появлялся на поле, набирает кондиции. Главной проблемой «Локомотива» является разная готовность футболистов (большая часть основного состава была задействована на ЧМ ). На данный момент перед Юрием Сёминым стоит задача привести команду к общему знаменателю, ведь невооруженным глазом видно, что игроки находятся не в лучшем своём состоянии, поэтому пробуксовку на старте можно было предвидеть.

Оценка: 3

«Динамо» Москва (7-е место)

«Динамо» неплохо выглядит в начале сезона, 9 очков и 7-е место. И это при том, что состав команды существенно не укрепился (лишь подписан свободный агент Жоазиньо). Дмитрий Хохлов качественно руководит своей командой, только в руководстве происходят непонятные вещи - уволен тренер молодёжной команды Николай Ковардаев, с которым было полное взаимопонимание у Хохлова. Смена руководства происходит чуть ли не каждые полгода, даже заведено уголовное дело по поводу перехода Константина Рауша в «Динамо». Но при этом команда показывает симпатичный футбол и набирает очки, Жоазиньо пригодился и уже приносит пользу своими результативными действиями. В общем, если «Динамо» разберётся со своими внутренними проблемами и усилится зимой, то будет возможность побороться за еврокубковую зону.

Оценка: 4

ЦСКА Москва (6-е место)

Произошла полная перезагрузка состава ЦСКА . Ушли легенды клуба и российского футбола Березуцкие и Игнашевич, закончились контракты у видных легионеров Натхо и Вернблума, проданы Витиньо и Головин. Армейцы пошли по пути омоложения состава и увеличения скорости игры команды. Пока выходит с шероховатостями, но в целом вполне недурно. С атакой всё в порядке, забивают прилично и красиво. Чалов лучший бомбардир РПЛ , разразился даже хет-триком в матче с «Уралом». С построением защиты и полузащиты немного сложнее, но и здесь есть проблески яркой игры. Интересно понаблюдать, что получится с этим молодым составом у Виктора Ганчаренко.

Оценка: 4+

«Краснодар» (5-е место)

«Краснодар» хорошо начал сезон, проиграв лишь «Спартаку». Были обыграны «Урал», «Уфа», а в матче с «Локо» проявили волю, отыгравшись с 0:1 и вырвав победу на последних минутах добавленного времени усилиями молодого таланта Сулейманова. Освободившееся место после ухода Смолова в центре нападения занял воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев. Теперь всё в руках Ивана - должен доказать, что и в таком возрасте возможно быть игроком основного состава претендента на еврокубки. Мурад Мусаев продолжает прививать атакующий футбол с высоким прессингом и пока это приносит результат.

Оценка: 4+

«Оренбург» (4-е место)

Главная неожиданность нынешнего сезона РПЛ . «Оренбург» забрался очень высоко, показывая отличную организацию и выучку. Обыгран действующий чемпион, повержены «Крылья Советов» в гостях с разгромным счётом 3:0, не проиграли дома «Краснодару», в общем, результаты впечатляют. Лишь поражение от «Динамо» в последнем туре подпортило немного настроение главному тренеру Федотову. Ему даже пришлось повышать голос на своих подопечных в перерыве матча, но не помогло. Что же, ждём продолжения сказки «Оренбурга». На очереди «Зенит».

Оценка: 5

«Ростов» (3-е место)

Валерий Карпин отлично подготовил «Ростов» к сезону. Команда расположилась на 3-м месте всего в трёх очках от первого места. Прекрасная посещаемость нового стадиона воодушевляет игроков на яркую игру, лишь осечка с самарцами огорчила. Болельщики неистово поддерживают клуб, придумывая различные перфомансы (ковёр на трибуне чего только стоит). Новость о том, что «Ростов» может вернуться на старый стадион «Олимп-2» из-за концерта рэпера Басты, вызвала резонанс. Но на самом деле, сооружения подобного уровня, как «Ростов-Арена», способны сохранять в нормальном качестве газон во время проведения концертов, для этого есть специальные технологии. Поэтому ростовчанам не стоит переживать по поводу своего нового стадиона, продолжение следует.

Оценка: 5

«Спартак» Москва (2-е место)

«Спартак» пока идёт без поражений и всего с одним пропущенным мячом. В этом во многом заслуга новичка команды Самуэля Жиго, но, к сожалению, в последнем матче против «Зенита» он порвал крестообразные связки колена и выбыл минимум на полгода. Плюс Кутепов вернётся после травмы только через пару месяцев, и остаётся только два центральных защитника Джикия и Боккетти. Проблема, которую спартаковцам предстоит решить посредством подписания свободного агента либо повышением кого-то из «Спартака-2». Если с защитными построениями всё будет в порядке, то Каррере стоит поработать с атакующими действиями (всего 5 забитых мячей), благо состав для этого есть, несмотря на продажу Промеса. Ждём борьбы за чемпионство от «Спартака».

Оценка: 5

«Зенит» Санкт-Петербург (1-е место)

«Зенит» начал по результату отлично, но по игре есть вопросы. Бросается в глаза ограниченность в атакующих действиях. Семак, если не устраивает ход игры, выпускает всех имеющихся в наличии высоких игроков и даёт указание просто грузить мяч в штрафную соперника. С противником низкого уровня это срабатывает («Динамо» Минск), но что делать в игре с равными по уровню командами? Понятно, что главный тренер не получил желаемого усиления, но зачем нужно было тогда отдавать в аренду Полоза и Ригони, которые могли разнообразить игру атаки по флангам. Возможно, Семак рассчитывает на сильные качества восстанавливающегося Кокорина. Александр добавит скорости и нацеленности на ворота, с Дзюбой может получиться неплохой дуэт. Сергей Семак продолжает строить свою команду и для этого понадобится некоторое время, но самое главное, что набор очков идёт стабильный.

Оценка: 5

После матчей сборных ждем продолжения чемпионата России, надеемся на продолжающийся рост аудитории встреч и увеличение зрелищности поединков.