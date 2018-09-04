Без Жиго и Кутепова. Защита «Спартака» под угрозой

сегодня, 13:30

Еще недавно назад на «Соккер.ру» обсуждали перебор в обороне «Спартака» - четыре сильных центрбека на две позиции, а теперь Джикию и Боккетти некому страховать. Что же делать?

«Спартак» заметно поскучнел в этом сезоне в игровом плане, стал прагматичным и управляемым, но раз такой подход дает хорошие результаты, по крайней мере, в чемпионате России, болельщики и руководство слова поперек Каррере не скажут. А вот за пределами поля «Спартак» - все тот же российский ФК «Голливуд», агрегатор новостей и событий. Часто «красно-белые» и сами этому не рады, тем более поводы не всегда радостные и воодушевляющие, но такова судьба, а популярность делает все остальное. Обратили внимание, как резко меняется ситуация вокруг оборонительной линии? Сейчас даже не говорим о том, что Массимо отказывается от Ещенко и Комбарова в пользу Рассказова и Мельгарехо, таким образом, у «Спартака» новая основная пара крайних защитников, что полезно знать. Но сейчас речь пойдет о центре обороны, которая только-только ломилась от кандидатов на место в стартовом составе.

Сезон в качестве основных защитников начали Боккетти и новичок Жиго, вскоре к ним подтянулся Джикия, завершивший восстановление после разрыва крестообразных связок, он влился в состав команды, когда повреждение получил итальянец. Связка Жиго – Джикия выглядела идеально, парни явно на одной волне и быстро нашли взаимопонимание. Но тут обнаружился недовольный герой: заслуженного мастера спорта Кутепова не по рангу встретили в «Спартаке», пошли слухи о возможном трансфере в «Зенит» или «Краснодар», а еще во время чемпионата мира Ильей интересовались зарубежные клубы. Итого, на два места в стартовом составе «красно-белых» еще неделю назад претендовали Жиго, идеально стартовавший в «Спартаке» новичок, Джикия, сразу заигравший на прежнем уровне после «крестов», один из героев сборной России на ЧМ -2018 Кутепов и Боккетти, который тоже не последний защитник РПЛ . А дальше – как в старом, по иронии судьбы, армейском анекдоте.

Генерал с инспекцией в военной части интересуется у обедающих солдат в столовой:

- Хорошо ли вас кормят, бойцы? Хватает ли еды?

- Хватает, товарищ генерал! Еще и остается!

- Остается?! И что же делаете с тем, что остается?

- Доедаем, товарищ генерал, еще и не хватает!

Вот и «Спартаку» поначалу хватало центральных защитников, еще и оставались, но не успел сезон толком разогнаться, как травмы «доели» половину из них и стало не хватать. В последние дни августа стало известно, Кутепову все-таки потребуется операция, чтобы устранить паховую грыжу. Это два месяца без футбола. Нужно сказать, в случае с Ильей «Спартак» потерял время, ведь о проблеме стало известно по возвращении из сборной России, но решили обойтись консервативными методами лечения. Время тикало, Кутепов не играл, а потом выяснилось, что без операции не обойтись. На восстановление потребуется около двух месяцев, Илью ждут в строю в начале ноября.

31 августа, когда Кутепову делали операцию, в распоряжении Массимо Карреры оставалось три центральных защитника: Жиго, Джикия и Боккетти. Второго сентября отряд потерял еще одного бойца, причем на длительный срок. Самуэль неудачно приземлился на газон после незначительного фола со стороны Дзюбы в матче с «Зенитом» и, как выяснилось несколько позднее, загремел в лазарет на полгода. Французский защитник, в кратчайшие сроки ставший лидером обороны «Спартака», порвал крестообразные связки, до мартовского возобновления футбольного сезона в России он на поле не появится. Итак, их осталось двое – Джикия и Боккетти. Имеет ли право команда, претендующая на чемпионство, да еще и выступающая в Лиге Европы, оставаться с двумя центрбеками в составе, пусть даже на пару месяцев?

Дождаться Кутепова

Допустим, Илья вернется в строй в первых числах ноября и будет готов сыграть 3-го числа последнего месяца осени против «Урала». Посмотрим, сколько матчей в календаре «Спартака» до этой знаменательной даты. В РПЛ предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА , «Ростовом», «Енисеем», «Арсеналом» и «Рубином». Провести первый тур в Лиге Европы с матчами против «Рапида», «Вильярреала» и «Рейнджерс», а также съездить в Новороссийск на кубковый матч с «Черноморцем». 10 игр в промежутке между 15-м сентября и 27-м октября. Помимо прочего, это еще и очень плотный график, усталость будет сказываться, придется проводить ротацию состава, но Джикию и Боккетти заменить некем. А если травма или дисквалификация? Очень рискованно.

За счёт внутренних резервов

Понятно, что вдесятером «Спартак» на игру не выйдет, случись что-то нехорошее с Георгием или Сальваторе. Но в таком случае либо придется звать кого-то на помощь из «Спартака-2», либо ставить на непрофильную позицию футболиста основы. Например, у Петковича даже есть опыт игры в центре обороны, но как вы думаете, хороший ли это вариант, если Марко даже на своем родном правом фланге проигрывает конкуренцию и Ещенко, и Рассказову? Но первым кандидатом, наверное, будет Глушаков – самый опытный игрок центральной оси, только с учетом нынешней формы Дениса это может обернуться катастрофой. В центре поля он еще приносит пользу беговой работой, а партнеры подчищают за ним тонны брака, в защите это будут привозы и голы. Да и на втором этаже «Спартак» автоматически становится уязвим. По фактуре тут лучше всего подошел бы Зе Луиш, африканца надо переводить в защиту, как только у него начинается очередная серия без голов. Что касается второй команды, то оттуда могут прийти Мамин, Лихачев или Гапонов. На летних сборах со «Спартаком» работал как раз Мамин, и если «красно-белые» решат пойти по пути внутренних резервов, то, думаю, после выходных именно Артем начнет тренировки с основой.

Выйти на рынок свободных агентов

До 14 сентября клубы РПЛ еще могут заявлять свободных агентов. Если игрок расторг договор с предыдущим клубом в рамках трансферного окна, то он обладает таким статусом. Прошел слух, что «Спартак» интересуется уругвайским защитником Полентой. Диего не прикреплен ни к какому клубу после ухода из «Насьоналя» этим летом, ему 26 лет, уругваец провел несколько лет в Европе, куда приехал совсем молодым. Был на контракте у «Дженоа», но полноценно играл только в аренде за «Бари». Расскажем подробнее, если перейдет в «Спартак». Кстати, отыскать Поленту было не сложнее, чем рецепт одноименного итальянского блюда. Если на «Трансфермаркте» отсортировать свободных агентов по позиции «центральный защитник», то Диего там будет первым. В «Спартаке» так и сделали? Или те, кто пустил такой слух?