Без Жиго и Кутепова. Защита «Спартака» под угрозой

Еще недавно назад на «Соккер.ру» обсуждали перебор в обороне «Спартака» - четыре сильных центрбека на две позиции, а теперь Джикию и Боккетти некому страховать. Что же делать?
«Спартак» заметно поскучнел в этом сезоне в игровом плане, стал прагматичным и управляемым, но раз такой подход дает хорошие результаты, по крайней мере, в чемпионате России, болельщики и руководство слова поперек Каррере не скажут. А вот за пределами поля «Спартак» - все тот же российский ФК «Голливуд», агрегатор новостей и событий. Часто «красно-белые» и сами этому не рады, тем более поводы не всегда радостные и воодушевляющие, но такова судьба, а популярность делает все остальное. Обратили внимание, как резко меняется ситуация вокруг оборонительной линии? Сейчас даже не говорим о том, что Массимо отказывается от Ещенко и Комбарова в пользу Рассказова и Мельгарехо, таким образом, у «Спартака» новая основная пара крайних защитников, что полезно знать. Но сейчас речь пойдет о центре обороны, которая только-только ломилась от кандидатов на место в стартовом составе.
Сезон в качестве основных защитников начали Боккетти и новичок Жиго, вскоре к ним подтянулся Джикия, завершивший восстановление после разрыва крестообразных связок, он влился в состав команды, когда повреждение получил итальянец. Связка Жиго – Джикия выглядела идеально, парни явно на одной волне и быстро нашли взаимопонимание. Но тут обнаружился недовольный герой: заслуженного мастера спорта Кутепова не по рангу встретили в «Спартаке», пошли слухи о возможном трансфере в «Зенит» или «Краснодар», а еще во время чемпионата мира Ильей интересовались зарубежные клубы. Итого, на два места в стартовом составе «красно-белых» еще неделю назад претендовали Жиго, идеально стартовавший в «Спартаке» новичок, Джикия, сразу заигравший на прежнем уровне после «крестов», один из героев сборной России на ЧМ-2018 Кутепов и Боккетти, который тоже не последний защитник РПЛ. А дальше – как в старом, по иронии судьбы, армейском анекдоте.
Генерал с инспекцией в военной части интересуется у обедающих солдат в столовой:
- Хорошо ли вас кормят, бойцы? Хватает ли еды?
- Хватает, товарищ генерал! Еще и остается!
- Остается?! И что же делаете с тем, что остается?
- Доедаем, товарищ генерал, еще и не хватает!
Вот и «Спартаку» поначалу хватало центральных защитников, еще и оставались, но не успел сезон толком разогнаться, как травмы «доели» половину из них и стало не хватать. В последние дни августа стало известно, Кутепову все-таки потребуется операция, чтобы устранить паховую грыжу. Это два месяца без футбола. Нужно сказать, в случае с Ильей «Спартак» потерял время, ведь о проблеме стало известно по возвращении из сборной России, но решили обойтись консервативными методами лечения. Время тикало, Кутепов не играл, а потом выяснилось, что без операции не обойтись. На восстановление потребуется около двух месяцев, Илью ждут в строю в начале ноября.
31 августа, когда Кутепову делали операцию, в распоряжении Массимо Карреры оставалось три центральных защитника: Жиго, Джикия и Боккетти. Второго сентября отряд потерял еще одного бойца, причем на длительный срок. Самуэль неудачно приземлился на газон после незначительного фола со стороны Дзюбы в матче с «Зенитом» и, как выяснилось несколько позднее, загремел в лазарет на полгода. Французский защитник, в кратчайшие сроки ставший лидером обороны «Спартака», порвал крестообразные связки, до мартовского возобновления футбольного сезона в России он на поле не появится. Итак, их осталось двое – Джикия и Боккетти. Имеет ли право команда, претендующая на чемпионство, да еще и выступающая в Лиге Европы, оставаться с двумя центрбеками в составе, пусть даже на пару месяцев?
Дождаться Кутепова
Допустим, Илья вернется в строй в первых числах ноября и будет готов сыграть 3-го числа последнего месяца осени против «Урала». Посмотрим, сколько матчей в календаре «Спартака» до этой знаменательной даты. В РПЛ предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА, «Ростовом», «Енисеем», «Арсеналом» и «Рубином». Провести первый тур в Лиге Европы с матчами против «Рапида», «Вильярреала» и «Рейнджерс», а также съездить в Новороссийск на кубковый матч с «Черноморцем». 10 игр в промежутке между 15-м сентября и 27-м октября. Помимо прочего, это еще и очень плотный график, усталость будет сказываться, придется проводить ротацию состава, но Джикию и Боккетти заменить некем. А если травма или дисквалификация? Очень рискованно.
За счёт внутренних резервов
Понятно, что вдесятером «Спартак» на игру не выйдет, случись что-то нехорошее с Георгием или Сальваторе. Но в таком случае либо придется звать кого-то на помощь из «Спартака-2», либо ставить на непрофильную позицию футболиста основы. Например, у Петковича даже есть опыт игры в центре обороны, но как вы думаете, хороший ли это вариант, если Марко даже на своем родном правом фланге проигрывает конкуренцию и Ещенко, и Рассказову? Но первым кандидатом, наверное, будет Глушаков – самый опытный игрок центральной оси, только с учетом нынешней формы Дениса это может обернуться катастрофой. В центре поля он еще приносит пользу беговой работой, а партнеры подчищают за ним тонны брака, в защите это будут привозы и голы. Да и на втором этаже «Спартак» автоматически становится уязвим. По фактуре тут лучше всего подошел бы Зе Луиш, африканца надо переводить в защиту, как только у него начинается очередная серия без голов. Что касается второй команды, то оттуда могут прийти Мамин, Лихачев или Гапонов. На летних сборах со «Спартаком» работал как раз Мамин, и если «красно-белые» решат пойти по пути внутренних резервов, то, думаю, после выходных именно Артем начнет тренировки с основой.
Выйти на рынок свободных агентов
До 14 сентября клубы РПЛ еще могут заявлять свободных агентов. Если игрок расторг договор с предыдущим клубом в рамках трансферного окна, то он обладает таким статусом. Прошел слух, что «Спартак» интересуется уругвайским защитником Полентой. Диего не прикреплен ни к какому клубу после ухода из «Насьоналя» этим летом, ему 26 лет, уругваец провел несколько лет в Европе, куда приехал совсем молодым. Был на контракте у «Дженоа», но полноценно играл только в аренде за «Бари». Расскажем подробнее, если перейдет в «Спартак». Кстати, отыскать Поленту было не сложнее, чем рецепт одноименного итальянского блюда. Если на «Трансфермаркте» отсортировать свободных агентов по позиции «центральный защитник», то Диего там будет первым. В «Спартаке» так и сделали? Или те, кто пустил такой слух?
Ну да ладно, лучше посмотрим, кто еще ждет звонков из Москвы, как Виталий Дьяков, заявивший, что его номер телефона найти не очень сложно. Свободен Шандао, прилично выступавший в России за «Кубань» и «Анжи», им «Спартак» вроде бы даже несколько лет назад интересовался. Сидят без клубов и другие экс-игроки клубов РПЛ - Серхио Санчес и Крис Самба, да и как не упомянуть Сердара Таски, у которого по окончании прошлого сезона истек контракт со «Спартаком». Немец так и не нашел себе новую команду, можно призвать его обратно. А еще в списке свободных агентов значатся чемпионы Англии Роберт Хут и Джон Терри (был слух о завершении карьеры и переходе на ТВ-работу, но Джей Ти опроверг повешение бутс на гвоздь), также можно подписать брата Поля Погба по имени Флорентин. Вот был бы фокус, пригласи «Спартак» экс-капитана «Челси» и сборной Англии на полгодика. Колоссальное внимание было бы обеспечено, а парочку качественных матчей в месяц Терри может выдать и в 37 лет.