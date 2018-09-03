Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси избежал серьезной травмы. Ожидается, что восстановление футболиста не займет много времени.
Напомним, что Дриусси получил повреждение голеностопа в матче 6-го тура чемпионата России против «Спартака».
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси избежал серьезной травмы. Ожидается, что восстановление футболиста не займет много времени.
Напомним, что Дриусси получил повреждение голеностопа в матче 6-го тура чемпионата России против «Спартака».
прям как в фильме
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает ...
прям как в фильме
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает ...