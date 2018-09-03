  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

Дриусси избежал серьезной травмы

сегодня, 17:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси избежал серьезной травмы. Ожидается, что восстановление футболиста не займет много времени.

Напомним, что Дриусси получил повреждение голеностопа в матче 6-го тура чемпионата России против «Спартака».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бистрович повредил связки голеностопа
Сегодня, 17:33 8
Кресты и дисквалификации: Дзюба vs Жиго = Веллитон vs Акинфеев?
Сегодня, 13:30Александр Чистяков в блоге Пятиминутка ненависти60
Глушаков - Жиго: «Дружище, мы с тобой»
Сегодня, 12:51 25
Рыбус пропустит матчи сборной Польши из-за травмы
Сегодня, 12:43 2
Экс-врач «Спартака»: «Не стоит винить Дзюбу в травме Жиго»
Сегодня, 10:54 32
У Жиго диагностирован разрыв крестообразной связки
Сегодня, 09:54 123
Обсудить
Все комментарии
sir-5
sir-5
сегодня в 18:49
ziborock:
"sir-5" - ровно 5 знаков, но ты можешь и дальше угадывать, пингвины тебя поддержат!)))
У тебя шесть звёздочек в тексте,и я уже угадал!!!
ziborock
ziborock
сегодня в 18:48
sir-5:
Угадаем шесть пропущенных букв..."Спартак"? Нет,тут семь...Каррера? Блин,тоже семь...Кто же это???Во,Ханни подходит!!! Нет,тут только пять...А,Зе Луиш!!!
"sir-5" - ровно 5 знаков, но ты можешь и дальше угадывать, пингвины тебя поддержат!)))
sir-5
sir-5
сегодня в 18:47
ziborock:
****** не тонет!
Угадаем шесть пропущенных букв..."Спартак"? Нет,тут семь...Каррера? Блин,тоже семь...Кто же это???Во,Ханни подходит!!! Нет,тут только пять...А,Зе Луиш!!!
sir-5
sir-5
сегодня в 18:44
За адекватность:
На мой взгляд они на пару с Дзюбой и бьются( не болельщик Зенита), остальные в команде Зенит это нечто.
Хорошо,если "нЕчто",а вдруг-"нИчтО"???
sir-5
sir-5
сегодня в 18:43
Ну и славненько,а то зенитосы уже требуют роспуска "Спартака" за эту потерю.А всего две недели назад гнали его из команды.
ziborock
ziborock
сегодня в 18:39
****** не тонет!
fcspartak
fcspartak
сегодня в 18:19
За адекватность:
На мой взгляд они на пару с Дзюбой и бьются( не болельщик Зенита), остальные в команде Зенит это нечто.
в зените другие ценности) они как правило в раздевалке петушатся)
parallels
parallels
сегодня в 18:13
stavr74:
бомжи вчера кричали и соплями брызгали что всё серьезно прям как в фильме Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает ...
хм. что-то мне подсказывает, что я, например. вчера в 23:02 писал, что травма несерьёзная.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 18:13
Хоть бомжам повезло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:08
Хорошая новость.
ndedov
ndedov
сегодня в 18:06
Это хорошая новость и для него и для команды.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:48
Это хорошая новость. После его замены Дзюба с Заболотным так напрягли оборону пупсиков, что те еле отстояли очко. Гыгыгы
за
за
сегодня в 17:45
А будет ли что Дзюбе?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:35
Abverin:
Здоровья Дриусси и быстрее в строй.
На мой взгляд они на пару с Дзюбой и бьются( не болельщик Зенита), остальные в команде Зенит это нечто.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 17:34
Это хорошая новость. Парень начал выдавать хорошую игру, пока местами. Хорошо что не сломался.
Faustello
Faustello
сегодня в 17:19
stavr74:
бомжи вчера кричали и соплями брызгали что всё серьезно прям как в фильме Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает ...
Для антуражу, чтобы показать себя воином ))) На самом деле маникюр поцарапал )))
stavr74
stavr74
сегодня в 17:17
бомжи вчера кричали и соплями брызгали что всё серьезно
прям как в фильме
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает ...
Abverin
Abverin
сегодня в 17:14
Здоровья Дриусси и быстрее в строй.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100