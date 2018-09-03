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Кресты и дисквалификации: Дзюба vs Жиго = Веллитон vs Акинфеев?

сегодня, 13:30

Травма Жиго – неприятнейшее известие, но «Соккер.ру» видит в этом помимо прочего открывшуюся для «Спартака» возможность восстановить историческую справедливость.

Стечение обстоятельств

Травма Жиго – дикое стечение неудачных обстоятельств. Французский защитник – очень аккуратный и прилежный парень, вот и за мгновения до судьбоносного столкновения с Дзюбой Самуэль взял дополнительную паузу, потому что не увидел адресатов для передачи. В итоге Артем накрыл его сзади, Жиго упал. Возможно, француз просто неудачно приземлился, возможно, был какой-то случайный контакт между его коленом и ногами форварда, который по инерции продолжил движение. Дело случая. Неудачного случая. Сколько раз видели, как люди рвут крестообразные связки вообще без участия соперника? Неудачно поставленная стопа, неуклюжее движение корпусом, колено «сыграло» – и привет, операция и полгода на восстановление. Механика этих травм до сих пор полностью не изучена, часто вылетают идеальные атлеты и спортсмены на пике формы, так что дело вряд ли в подготовке или просчетах медицинского штаба.

Виновники

Тем не менее, поиск виноватых – неотъемлемая часть человеческой природы. В прошлом сезоне таким в «Спартаке» был тренер по физической подготовке «лыжник» Д’Урбано, на его смене «кресты» порвали Тигиев, Тимофеев, Джикия и Джано. Последний получил травму в сборной, но какая разница – итальянец чрезмерно грузил команду тяжелой атлетикой. В то же время в «Зените» и ЦСКА никто штанги не поднимал, но питерцы потеряли из-за аналогичных травм Мамману и Кокорина, а армейцы – Васина и Кучаева. Сейчас негодующие спартаковские болельщики набросились на своего «любимчика» Дзюбу, ведь именно после эпизода с ним в колене Жиго произошли необратимые без хирургического вмешательства нарушения.

Виноват ли Дзюба? Конечно же, нет. Артем действовал в рамках самой обычной борьбы, он увидел, что защитник замешкался, и попытался отобрать мяч. Или вы думаете, что форвард набросился на Жиго с мыслью: «Хм, отличная возможность сломать колено этому парню!» Точно так же в предыдущем туре Зе Луиш накрывал зазевавшегося динамовца Тони Шунича. Африканский нападающий успел пробросить мяч и заработал пенальти, но, допустим, мог чуть-чуть не успеть и въехал бы по инерции в ногу защитнику, когда тот совершал вынос. Такое столкновение тоже чревато тяжелой травмой. Футбол – контактный вид спорта, а человеческий организм – достаточно хрупкая конструкция. А еще четко нужно понимать, что футболист, ставший причиной падения другого футболиста на поле, не несет полной ответственности за последствия падения. В 999 случаях после безобидной подножки соперник встанет, отряхнется и пойдет дальше, а в 1000-м что-то пойдет не так. На долю Жиго выпало именно такое несчастье.

Вспоминая Веллитона

Но есть один мерзкий и необъяснимый прецедент в практике КДК РФС, который одним своим существованием позволяет впаять Дзюбе шестиматчевую дисквалификацию. Вы же помните столкновение Веллитона и Акинфеева в воздухе, неудачное приземление Игоря и второй в карьере вратаря разрыв крестообразных связок. После этого инцидента ЦСКА, «Зенит» и «Динамо» обратились в РФС с ходатайством о применении санкций к Веллитону, вследствие чего бразильский нападающий получил дисквалификацию на шесть матчей. Из-за того, что соперник получил травму при приземлении. Из-за того, что тот стык оказался 1000-м неудачным для Акинфеева, в 999-ти предыдущих случаях он сгруппировался или приземлился без последствий. И не было бы никакой дисквалификации, инцидент завершился бы справедливой демонстрацией бразильцу желтой карточки за излишне резкую игру в корпус противника. Все.

Обсуждение единоборства Дзюба – Жиго, обернувшееся разрывом «крестов» для французского защитника, тоже исчерпывается фиксацией факта незначительного фола со стороны Артема. Дальше – ни от кого не зависящие обстоятельства, склонившие Самуэля к скорому знакомству с другом многих его одноклубников профессором Мариани и любимыми инструментами итальянского эскулапа. Но! В практике КДК РФС есть прецедент дисквалификации игрока не за действие, а за последствие действий, поэтому логично сейчас получить разъяснения от контрольно-дисциплинарного комитета. ЦСКА и «Динамо» случайно не хотят присоединиться к «Спартаку», чтобы обращение выглядело весомее? Подчеркну, я ни в коем случае не требую крови Дзюбы и считаю призывы горячих голов дисквалифицировать Артема лишенными здравого смысла, но сейчас подходящий момент, чтобы избавиться от позорного скелета в шкафу.

Три пути

У КДК РФС есть три пути. Первый - выписать Дзюбе шестиматчевую дисквалификацию, потому что есть такой прецедент. Столкновение одного игрока с другим, приведшее к травме пострадавшего максимальной тяжести, карается шестью матчами дисквалификации того, кто нарушал правила в судьбоносном эпизоде. Семь лет назад фол совершил Веллитон, вчера – Дзюба. Закон суров и не всегда справедлив, а в данном случае будет абсурден, но он – закон. По крайней мере, будет четкий, пусть и далеко не бесспорный ориентир. Второй путь КДК – признать, что решение семилетней давности противоречило здравому смыслу, принести формальные извинения и исключить его из практики раз и навсегда. Тогда к Дзюбе не будет никаких вопросов. Наконец, третья опция – наглядно объяснить разницу между двумя инцидентами – Веллитон vs Акинфеев и Дзюба vs Жиго. Почему в одном случае шесть матчей дисквалификации, а в другом – ничего.

Напомню, и там, и там пострадавшие порвали «кресты» и выбыли на полгода. Аргументы вроде «Веллитон регулярно угрожал здоровью вратарей» не принимаются, потому что по точно такой же логике и могучий Дзюба систематически угрожает здоровью защитников, просто играя против них в футбол. У Артема агрессивный стиль, когда он мотивирован, всегда идет до конца, а это опасно для его соперников – то же самое говорили про Веллитона и вратарей. Вот только понятно, что КДК РФС не даст никаких объяснений, если его к этому не вынудить. Сделать это может только «Спартак», который должен потребовать публичных объяснений, желательно заручиться поддержкой еще нескольких клубов. Понятно, что не ради дисквалификации Дзюбы, но ради восстановления исторической справедливости такой случай упускать нельзя. Интересно, хватит ли смелости у руководства «красно-белых»? Или молчание, по их мнению, золото?

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Все комментарии
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 14:42
Николай 86:
акинфеев тогда вышел из штрафной, значит стал обычным полевым
И не просто стал обычным полевым, но ещё и получил травму из-за неудачного приземления после столкновения, за которое Веллитон получил Жёлтую Карту. Ситуация с Дзюбой совершенно иная. Он сперва завалил игрока, а потом наступил ему на колено.
zyxel410
zyxel410
сегодня в 14:42
Николай 86:
акинфеев тогда вышел из штрафной, значит стал обычным полевым
Да он хоть запасным пусть будет, Веллитон не играл в мяч, а играл в корпус. Он никак не мог успеть на мяч.
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 14:40
Беланов:
Главное придумать проблему там где её нет и долго мусолить - спартак-стайл
А ты возьми и о т о й д и.
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 14:39
Да че за бред. При всем уважении к автору, закон никогда не был на стороне Спартака. Тогда порвали Вратаря всея Руси, сейчас Заслуженый костолом Всея Руси, очередной раз избежит наказания.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:36
Николай 86:
акинфеев тогда вышел из штрафной, значит стал обычным полевым
Да конине бесполезно чето говорить,напрасная потеря времени .
Николай 86
Николай 86
сегодня в 14:23
poodle:
ага,только вот борьба в штрафной с кипером и полевым игроком разные вещи!
акинфеев тогда вышел из штрафной, значит стал обычным полевым
poodle
poodle
сегодня в 14:18
ага,только вот борьба в штрафной с кипером и полевым игроком разные вещи!
Башмакоса
Башмакоса
сегодня в 14:18
Бредовая статья. Какая к черту историческая справедливость??? Че за фигня??? Ладно бы если это касалось ЦСКА...
Томик
Томик
сегодня в 14:14
Что значит "спартак..должен потребовать"? Должны потребовать те же клубы, имеющие по этому поводу чёткую принципиальную позицию. А именно: ЦСКА, Зенит и Динамо. И , как минимум, то же потребовать для Дзюбы, что они требовали для Веллитона.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:13
Конюшня давно славится бычьей натурой. "Какой хозяин, такой и обезьянин". Надеюсь с уходом Понтуса и старой гвардии на этом все закончится.
Бабаев угрожал же в СМИ потом Веллитону. "Пусть теперь ходит по улице и оглядывается". Киллер Березуцкий, исполнил.
Беланов
Беланов
сегодня в 14:12
Главное придумать проблему там где её нет и долго мусолить - спартак-стайл
zyxel410
zyxel410
сегодня в 14:04
Разница в том, что Веллитон никоим образом не успевал на мяч, Веллитон прыгал в корпус Акинфееву .
Жиго здоровья.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 14:02
spartach n1:
Накол карманщика !
Отдать его Молло на время)
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
сегодня в 13:49
После того случая с Великом, берёзовый брат сломал Веллитону ключицу, и все видели, что это было сделано умышленно (нечто подобное вчера продемонстрировал передес на Глушакове). Тогда судейка даже на штрафной не свистнул. Именно после этого перелома карьера Велика покатилась под уклон.
старина
старина
сегодня в 13:49
Дзюбу надо сломать в ответке и все дела.лазурки воют о его невиновности,это и понятно.Если эту каланчу посадят на дискву.чемпионства им вновь не видать.Зная наше продажное футбольное руководство,я уверен.Дзюбе погрозят пальчиком и все дела.Ну миллер еще отстегнет из своих наворованных
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:47
У Дзюбы там вообще с натяжкой на незначительный фол. Обычный штрафной.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:44
Сравнили костолома Велика и безвинную борьбу Дзюбы при стечении обстоятельств. Гыгыгы
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:44
Накол карманщика !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:43
Тогда это было сделано в угоду сборной.
В обратной бы ситуации Жига - Дзюба, Жиго бы ждала дисквалификация.
Николай 86
Николай 86
сегодня в 13:43
Очень правильный вопрос поднят. Если тогда Велика дисквалифицировали, то почему бы сейчас с дзюбой также не поступить? Конечно это игровые моменты, но, раз есть прецедент, надо наказать немытых. Тогда они решили вмешаться, не имея никакого отношения к нашему матчу с конями, вот пусть и сейчас к ним вернется "справедливость"
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 13:43
начал читать и закончил ,человек бьет другого по ногам сзади и тот выходит из строя на пол года . Не Жиго,так другого бы сломали ,первый тайм сквозь пальцы можно смотреть ,болотноголубые просто издевались над ногами наших
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 13:43
Жиго, все болельщики Спартака с тобой и душой и сердцем! Скорейшего восстановления и удачи вообще. Ты нужен Спартаку и нам. Давно в команде не было такого адекватного защитника - просто бетон. Я болею за Спартак.
rawer
rawer
сегодня в 13:39
Тот случай вообще цирковой был дали 6 матчевую дисквалификацию, потом сократили до 3 чтобы Спартак не смог обратится с апеляцией в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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