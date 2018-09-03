Кресты и дисквалификации: Дзюба vs Жиго = Веллитон vs Акинфеев?

сегодня, 13:30

Травма Жиго – неприятнейшее известие, но «Соккер.ру» видит в этом помимо прочего открывшуюся для «Спартака» возможность восстановить историческую справедливость.

Стечение обстоятельств

Травма Жиго – дикое стечение неудачных обстоятельств. Французский защитник – очень аккуратный и прилежный парень, вот и за мгновения до судьбоносного столкновения с Дзюбой Самуэль взял дополнительную паузу, потому что не увидел адресатов для передачи. В итоге Артем накрыл его сзади, Жиго упал. Возможно, француз просто неудачно приземлился, возможно, был какой-то случайный контакт между его коленом и ногами форварда, который по инерции продолжил движение. Дело случая. Неудачного случая. Сколько раз видели, как люди рвут крестообразные связки вообще без участия соперника? Неудачно поставленная стопа, неуклюжее движение корпусом, колено «сыграло» – и привет, операция и полгода на восстановление. Механика этих травм до сих пор полностью не изучена, часто вылетают идеальные атлеты и спортсмены на пике формы, так что дело вряд ли в подготовке или просчетах медицинского штаба.

Виновники

Тем не менее, поиск виноватых – неотъемлемая часть человеческой природы. В прошлом сезоне таким в «Спартаке» был тренер по физической подготовке «лыжник» Д’Урбано, на его смене «кресты» порвали Тигиев, Тимофеев, Джикия и Джано. Последний получил травму в сборной, но какая разница – итальянец чрезмерно грузил команду тяжелой атлетикой. В то же время в «Зените» и ЦСКА никто штанги не поднимал, но питерцы потеряли из-за аналогичных травм Мамману и Кокорина, а армейцы – Васина и Кучаева. Сейчас негодующие спартаковские болельщики набросились на своего «любимчика» Дзюбу, ведь именно после эпизода с ним в колене Жиго произошли необратимые без хирургического вмешательства нарушения.

Виноват ли Дзюба? Конечно же, нет. Артем действовал в рамках самой обычной борьбы, он увидел, что защитник замешкался, и попытался отобрать мяч. Или вы думаете, что форвард набросился на Жиго с мыслью: «Хм, отличная возможность сломать колено этому парню!» Точно так же в предыдущем туре Зе Луиш накрывал зазевавшегося динамовца Тони Шунича. Африканский нападающий успел пробросить мяч и заработал пенальти, но, допустим, мог чуть-чуть не успеть и въехал бы по инерции в ногу защитнику, когда тот совершал вынос. Такое столкновение тоже чревато тяжелой травмой. Футбол – контактный вид спорта, а человеческий организм – достаточно хрупкая конструкция. А еще четко нужно понимать, что футболист, ставший причиной падения другого футболиста на поле, не несет полной ответственности за последствия падения. В 999 случаях после безобидной подножки соперник встанет, отряхнется и пойдет дальше, а в 1000-м что-то пойдет не так. На долю Жиго выпало именно такое несчастье.

Вспоминая Веллитона

Но есть один мерзкий и необъяснимый прецедент в практике КДК РФС , который одним своим существованием позволяет впаять Дзюбе шестиматчевую дисквалификацию. Вы же помните столкновение Веллитона и Акинфеева в воздухе, неудачное приземление Игоря и второй в карьере вратаря разрыв крестообразных связок. После этого инцидента ЦСКА , «Зенит» и «Динамо» обратились в РФС с ходатайством о применении санкций к Веллитону, вследствие чего бразильский нападающий получил дисквалификацию на шесть матчей. Из-за того, что соперник получил травму при приземлении. Из-за того, что тот стык оказался 1000-м неудачным для Акинфеева, в 999-ти предыдущих случаях он сгруппировался или приземлился без последствий. И не было бы никакой дисквалификации, инцидент завершился бы справедливой демонстрацией бразильцу желтой карточки за излишне резкую игру в корпус противника. Все.

Обсуждение единоборства Дзюба – Жиго, обернувшееся разрывом «крестов» для французского защитника, тоже исчерпывается фиксацией факта незначительного фола со стороны Артема. Дальше – ни от кого не зависящие обстоятельства, склонившие Самуэля к скорому знакомству с другом многих его одноклубников профессором Мариани и любимыми инструментами итальянского эскулапа. Но! В практике КДК РФС есть прецедент дисквалификации игрока не за действие, а за последствие действий, поэтому логично сейчас получить разъяснения от контрольно-дисциплинарного комитета. ЦСКА и «Динамо» случайно не хотят присоединиться к «Спартаку», чтобы обращение выглядело весомее? Подчеркну, я ни в коем случае не требую крови Дзюбы и считаю призывы горячих голов дисквалифицировать Артема лишенными здравого смысла, но сейчас подходящий момент, чтобы избавиться от позорного скелета в шкафу.

Три пути

У КДК РФС есть три пути. Первый - выписать Дзюбе шестиматчевую дисквалификацию, потому что есть такой прецедент. Столкновение одного игрока с другим, приведшее к травме пострадавшего максимальной тяжести, карается шестью матчами дисквалификации того, кто нарушал правила в судьбоносном эпизоде. Семь лет назад фол совершил Веллитон, вчера – Дзюба. Закон суров и не всегда справедлив, а в данном случае будет абсурден, но он – закон. По крайней мере, будет четкий, пусть и далеко не бесспорный ориентир. Второй путь КДК – признать, что решение семилетней давности противоречило здравому смыслу, принести формальные извинения и исключить его из практики раз и навсегда. Тогда к Дзюбе не будет никаких вопросов. Наконец, третья опция – наглядно объяснить разницу между двумя инцидентами – Веллитон vs Акинфеев и Дзюба vs Жиго. Почему в одном случае шесть матчей дисквалификации, а в другом – ничего.