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Восстановление Кокорина и Мамманы идет по плану

сегодня, 15:11

Тренер по физподготовке «Зенита» Мария Бурова рассказала о восстановлении нападающего Александра Кокорина и защитника Эмануэля Мамманы, которые набирают форму после травм крестообразных связок.

Мы сейчас находимся в предвыпускной фазе. Ребята получают порой большую нагрузку, чем другие футболисты, поскольку от игр они освобождены. Тестирования проходят успешно, но они ещё не завершены, а мы должны быть уверены, что Маммана и Кокорин физически не уступают игрокам основного состава, а возможно, в чём-то даже сильнее. В общем, процесс идёт. Что-то прогнозировать — дело неблагодарное. Грубо говоря, грибы никогда не считают в лесу. Но всё идёт по плану.

В общей группе они будут тренироваться больше и дольше, чем остальные игроки. Реабилитация продолжится ещё около полугода. То есть выдохнуть после подобной травмы можно примерно через год.

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Все комментарии
gracie
gracie
сегодня в 16:01
Мария Бурова , а раньше все говорили полгода. Может есть смысл тогда выходить на 10 -15 минут на замену ?Особенно Кокорину...
Inter-Zenit
Inter-Zenit
сегодня в 15:56
andre_can:
та не понял я когда они на поле то появятся???
Кокорин возможно к Локо будет уже на скамейке. Маммана наверное на пару матчей позже.
andre_can
andre_can
сегодня в 15:35
та не понял я когда они на поле то появятся???
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