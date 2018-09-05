Восстановление Кокорина и Мамманы идет по плану

Тренер по физподготовке «Зенита» Мария Бурова рассказала о восстановлении нападающего Александра Кокорина и защитника Эмануэля Мамманы, которые набирают форму после травм крестообразных связок.

Мы сейчас находимся в предвыпускной фазе. Ребята получают порой большую нагрузку, чем другие футболисты, поскольку от игр они освобождены. Тестирования проходят успешно, но они ещё не завершены, а мы должны быть уверены, что Маммана и Кокорин физически не уступают игрокам основного состава, а возможно, в чём-то даже сильнее. В общем, процесс идёт. Что-то прогнозировать — дело неблагодарное. Грубо говоря, грибы никогда не считают в лесу. Но всё идёт по плану.

В общей группе они будут тренироваться больше и дольше, чем остальные игроки. Реабилитация продолжится ещё около полугода. То есть выдохнуть после подобной травмы можно примерно через год.