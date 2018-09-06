  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип АзербайджанАзербайджан -:- Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяНовости

Зинченко принес победу сборной Украины над Чехией в Лиге Наций

вчера, 23:54
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Украины на последних минутах дожала Чехию в 1-м туре Лиги Наций (Лига В, группа 1).

Угерске-Градиште, «Местски футбольный стадион»

Чехия – Украина – 1:2 (1:1)
Голы: Шик 4 - Коноплянка 45+1, Зинченко 90+3

Чехия: Ваклик, Гебре Селасси, Калас, Брабец, Кадержабек, Борил, Сучек, Сикора (Горжава 90+3), Гушбауэр, Шик (Тецл 85), Крменчик (Змргаль 46)
Главный тренер: Яролим Карел.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко , Малиновский, Марлос, Ярмоленко (Зинченко 67), Коноплянка (Цыганков 78), Яремчук (Селезнев 86)
Главный тренер: Шевченко Андрей.

Предупреждения: Гушбауэр 21, Сучек 54

Судья: Тэйлор Энтони.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной игре сборные Германии и Франции сыграли вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Португалия без Роналду сыграла вничью с Хорватией
Вчера, 23:41 2
Нидерланды обыграли Перу в прощальном матче Снейдера
Вчера, 23:40 7
Сборные Германии и Франции расписали мировую
Вчера, 23:38 12
Состоялся первый в истории матч Лиги Наций
Вчера, 18:53 12
«Марсель» вырвал победу у «Монако»
02 сентября 11
«Севилья» проиграла в дерби «Бетису» в дебютном матче Промеса
02 сентября 23
Обсудить
Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 00:50
Украинская космическая программа:
Слава Украина! Вот что значит ТОП вратарь а не дырофей.
Вот что значит Ваклик, а не Чех,)
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:49
Comentarios:
Ну все ща на лбу себе набьют Слава Украине
Вася как всегда на украине))
Сережа за ЦСКА
Сережа за ЦСКА
сегодня в 00:40
Молодцы ребята.
Сладенький Ризван
Сладенький Ризван
сегодня в 00:38
поздравляю милые, чмок чмок вам от нохчо в эмиграции
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
сегодня в 00:32
    iNels
    iNels
    сегодня в 00:26
    3ton:
    Победила Украина - пригорает у русских Победила Россия - пригорает у украинцев На Вас так смешно смотреть )) Ничему жизнь не учит
    а это нормально для тех, у кого в жизни все плохо. показал пальцем на другого, кому тоже несладко, и сразу на душе легче стало
    juchok
    juchok
    сегодня в 00:24
      3ton
      3ton
      сегодня в 00:24
      Победила Украина - пригорает у русских
      Победила Россия - пригорает у украинцев

      На Вас так смешно смотреть ))
      Ничему жизнь не учит
      iNels
      iNels
      сегодня в 00:21
      Napoleon Bonapart:
      Я просто фигею с хохлов, им хавать нечего, а они футбол смотрят, им горячую воду на год отключили, а они футбол смотрят, на улице днём стреляют, а они футбол смотрят. Щасливые, а может обречённые.....
      не понимаю, чего ты хочешь добиться этим комментом, если под первые 2 пункта подходит 90% россии
      Zen-Aku
      Zen-Aku
      сегодня в 00:21
      Болел сборнай Украины с победой!
      Zen-Aku
      Zen-Aku
      сегодня в 00:20
      Ragnar_Lodbrok:
      Так тут же одни фейки рады за Украину. Настоящие фанаты есть?
        Владимиpъ Григорянъ
        Владимиpъ Григорянъ
        сегодня в 00:17
        Ragnar_Lodbrok:
        Так тут же одни фейки рады за Украину. Настоящие фанаты есть?
        Обычные фейки-провокаторы. Им бы устроить сра..
        Настоящие фанаты посдержаннее будут.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        сегодня в 00:16
        Comentarios:
        Ну все ща на лбу себе набьют Слава Украине
        Хорошо, если тока на лбу. Лоб у них не главное место....
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        сегодня в 00:15
        Comentarios:
        Ну все ща на лбу себе набьют Слава Украине
        Хахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+10000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Comentarios
        Comentarios
        сегодня в 00:14
        Ну все ща на лбу себе набьют Слава Украине
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        сегодня в 00:13
        Ragnar_Lodbrok:
        Так тут же одни фейки рады за Украину. Настоящие фанаты есть?
        Здесь, тока сведомые.....
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok
        сегодня в 00:11
        Так тут же одни фейки рады за Украину. Настоящие фанаты есть?
        vinyardrip
        vinyardrip
        сегодня в 00:08
        Пархатый Тоттенхэм:
        Обыграна Чехия - унижена москва!!! Слава!
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart
          сегодня в 00:08
          Я просто фигею с хохлов, им хавать нечего, а они футбол смотрят, им горячую воду на год отключили, а они футбол смотрят, на улице днём стреляют, а они футбол смотрят. Щасливые, а может обречённые.....
          мой лионелюшка
          мой лионелюшка
          сегодня в 00:06
          мадрицкий князек в шоке ))) )))
          Пархатый Тоттенхэм
          Пархатый Тоттенхэм
          сегодня в 00:04
          Обыграна Чехия - унижена москва!!! Слава!
          сашка краснодарская
          сашка краснодарская
          сегодня в 00:02
          Украина уничтожила Чехию как Спартак уничтожит цска
          parallels
          parallels
          сегодня в 00:02
            Left Boy
            Left Boy
            сегодня в 00:02
            А Марлос красавчик, один из лучших сегодня
            EAGuar As
            EAGuar As
            сегодня в 00:02
            С победой .
            EAGuar As
            EAGuar As
            сегодня в 00:01
            С победой .
            Украинская космическая программа
            Украинская космическая программа
            сегодня в 00:00
            Слава Украина! Вот что значит ТОП вратарь а не дырофей.
            Napoleon Bonapart
            Napoleon Bonapart
            вчера в 23:59
            Крокодил Гена:
            Я плачу. у нас никогда не будет такой сборной
            Ну ты-то хоть ерунду не говори, посмотри, как они 2й забили, этож позорище.
            mangoх12
            mangoх12
            вчера в 23:59
            бедный князь...
            ПОЛУЧЕЛОВЕК
            ПОЛУЧЕЛОВЕК
            вчера в 23:58
            С ПОБЕДОЙ БРАТЬЯ!
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100