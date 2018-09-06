Зинченко принес победу сборной Украины над Чехией в Лиге Наций

Сборная Украины на последних минутах дожала Чехию в 1-м туре Лиги Наций (Лига В, группа 1).
Угерске-Градиште, «Местски футбольный стадион»
Чехия – Украина – 1:2 (1:1)
Голы: Шик 4 - Коноплянка 45+1, Зинченко 90+3
Чехия: Ваклик, Гебре Селасси, Калас, Брабец, Кадержабек, Борил, Сучек, Сикора (Горжава 90+3), Гушбауэр, Шик (Тецл 85), Крменчик (Змргаль 46)
Главный тренер: Яролим Карел.
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко , Малиновский, Марлос, Ярмоленко (Зинченко 67), Коноплянка (Цыганков 78), Яремчук (Селезнев 86)
Главный тренер: Шевченко Андрей.
Предупреждения: Гушбауэр 21, Сучек 54
Судья: Тэйлор Энтони.
«Соккер.ру» вел
В параллельной игре сборные Германии и Франции сыграли вничью.