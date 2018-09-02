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«Севилья» проиграла в дерби «Бетису» в дебютном матче Промеса

вчера, 23:44
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Севилья» уступила «Бетису» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес, перебравшийся в «Севилью» пару дней назад, вышел на замену в конце поединка.

Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»

«Бетис» - «Севилья» 1:0 (0:0)
Гол: Хоакин 80

«Бетис»: Лопес, Бартра (Сидней 88), Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин 75), Фирпо Адамес, Тельо, Морон Гарсия (Санабрия 59), Инуи
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Севилья»: Ваклик, Кьер (Промес 87), Гомес, Меркадо, Роке Меса, Эвер Банега, Гильерме Арана (Видаль 86), Навас, Андре Силва, Васкес (Гоналон 61), Сарабия
Главный тренер: Мачин Пабло.

Предупреждения: Вильям Карвалью 30, Меркадо 42, Андре Силва 45+1, Роке Меса 45+3, Каналес 64, Роке Меса 66, Кьер 71, Сарабия 81, Хоакин 81

Удаление: Роке Меса 66

Ранее «Барселона» уничтожила «Уэску».

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Все комментарии
Delight
Delight
сегодня в 02:31
parallels:
теперь зулус - это ваши проблемы © (донеслось откуда-то из недр тарасовки)
    Saban18
    Saban18
    сегодня в 01:36
    Промес вышел на 87 минуте и все эксперты пришли к выводу...)
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 01:26
    Это только начало, скоро Севилья опустится до уровня спартака.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:23
    Промес - это черная метка для Севильи!!!
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 00:21
    'Ваши проблемы' .... энто питерского игрока ' ноухау ' ... .... :-):-):-):-O:-):-)
    iNels
    iNels
    сегодня в 00:19
    по заголовку можно подумать, что промес все 90 минут отходил пешком и из-за этого проиграли, а тут красная карточка, гол, забитый только после этого, и выход квинси только на 87 минуте. ну да ладно) в испании ему весело будет, там играть и тренироваться надо)
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 00:18
    Эх , Сева , Сева .
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 00:13
    Промеска с поражения начал :)
    parallels
    parallels
    сегодня в 00:08
    теперь зулус - это ваши проблемы © (донеслось откуда-то из недр тарасовки)
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 00:05
    dzvinka:
    с какого это перепугу Бетис слабейший, результат матча говорит об обратном.
    Вот увидите Бетис будет ниже Севильи в турнирной таблице, но это не умоляет конечно их победы.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:01
    рус фан:
    8 ж/к и удаление при победе слабейшего, дерби получилось на славу походу.
    с какого это перепугу Бетис слабейший, результат матча говорит об обратном.
    рус фан
    рус фан
    вчера в 23:59
    8 ж/к и удаление при победе слабейшего, дерби получилось на славу походу.
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 23:49
    Эх,поздно Квинси вышел а то бы отгрузил трешку ,которую он сегодня мог Луневу отгрузить
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