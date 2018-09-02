«Севилья» проиграла в дерби «Бетису» в дебютном матче Промеса

«Севилья» уступила «Бетису» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес, перебравшийся в «Севилью» пару дней назад, вышел на замену в конце поединка.
Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»
«Бетис» - «Севилья» 1:0 (0:0)
Гол: Хоакин 80
«Бетис»: Лопес, Бартра (Сидней 88), Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин 75), Фирпо Адамес, Тельо, Морон Гарсия (Санабрия 59), Инуи
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Севилья»: Ваклик, Кьер (Промес 87), Гомес, Меркадо, Роке Меса, Эвер Банега, Гильерме Арана (Видаль 86), Навас, Андре Силва, Васкес (Гоналон 61), Сарабия
Главный тренер: Мачин Пабло.
Предупреждения: Вильям Карвалью 30, Меркадо 42, Андре Силва 45+1, Роке Меса 45+3, Каналес 64, Роке Меса 66, Кьер 71, Сарабия 81, Хоакин 81
Удаление: Роке Меса 66
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