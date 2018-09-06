Состоялся первый в истории матч Лиги Наций. В первом туре Лиги D (группа 1) сборная Грузии на выезде одолела Казахстан.
Астана, стадион «Астана Арена»
Казахстан – Грузия – 0:2 (0:0)
Голы: Чакветадзе 69, Малый 74 (автогол)
Казахстан: Эрич, Бейсебеков, Постников, Малый, Шомко, Жуков, Исламхан (Зайнутдинов 81), Куат (Турисбек 76), Мужиков, Муртазаев (Сейдахмет 88), Щеткин
Главный тренер: Стойлов Станимир.
Грузия: Лория, Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Наваловский, Квеквескири, Меребашвили, Канкава, Казаишвили (Хочолава 84), Квилитая (Гвилия 65), Чакветадзе (Окриашвили 75)
Главный тренер: Вайсс Владимир.
Предупреждения: Наваловский 6, Куат 45+1
Завтра сборной России предстоит сыграть на выезде с Турцией.
все будет,молодые мы еще,на фоне ейропейцев.
все будет,молодые мы еще,на фоне ейропейцев.