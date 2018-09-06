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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип КазахстанКазахстан 0:2 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 55’ Логотип АрменияАрмения 1:1 Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.44 3.64 3.03
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
21:45 сегодня Логотип ЛатвияЛатвия -:- Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 сегодня Логотип ГибралтарГибралтар -:- Логотип МакедонияМакедония - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип НидерландыНидерланды -:- Логотип ПеруПеру - - -
21:45 сегодня Логотип АвстрияАвстрия -:- Логотип ШвецияШвеция - - -
21:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип ХорватияХорватия 2.71 3.14 2.87
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Состоялся первый в истории матч Лиги Наций

сегодня, 18:53
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 2Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Состоялся первый в истории матч Лиги Наций. В первом туре Лиги D (группа 1) сборная Грузии на выезде одолела Казахстан.

Астана, стадион «Астана Арена»

Казахстан – Грузия – 0:2 (0:0)
Голы:  Чакветадзе 69, Малый 74 (автогол)

Казахстан: Эрич, Бейсебеков, Постников, Малый, Шомко, Жуков, Исламхан (Зайнутдинов 81), Куат (Турисбек 76), Мужиков, Муртазаев (Сейдахмет 88), Щеткин
Главный тренер: Стойлов Станимир.

Грузия: Лория, Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Наваловский, Квеквескири, Меребашвили, Канкава, Казаишвили (Хочолава 84), Квилитая (Гвилия 65), Чакветадзе (Окриашвили 75)
Главный тренер: Вайсс Владимир.

Предупреждения: Наваловский 6, Куат 45+1

Завтра сборной России предстоит сыграть на выезде с Турцией.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:57
С новым турниром .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:49
Грузины сплошные К.
sir-5
sir-5
сегодня в 19:31
Lionel Messi-10:
Казахстан и тут отметился 😏
А где ещё? Что натворили?
sir-5
sir-5
сегодня в 19:30
Казахстанцы много атаковали,но больно уж...как бы помягче сказать,легковесно.А моменты были."Сливать" начали после объявления о посещаемости матча(28500) и благодарности за поддержку,при счёте 0-0.Получилось не очень весело.
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 19:16
Надо признать нашу сборную переиграли на классе, вроде бы встреча шла на равных, но недороботка в обороне и потеря концентраций решили исход противостояния.
No problem
No problem
сегодня в 19:10
Lionel Messi-10:
Казахстан и тут отметился 😏
не гони Иса,
все будет,молодые мы еще,на фоне ейропейцев.
Left Boy
Left Boy
сегодня в 19:08
отсюда на Евро тоже можно попасть, всяко лучше бессмысленных товматчей
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 19:08
Это и есть отбор.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 19:06
Казахстан и тут отметился 😏
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 19:05
В чем смысл этого турнира? Когда уже отбор на Евро?
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