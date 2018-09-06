Сборные Германии и Франции расписали мировую

В 1-м туре Лиги Наций (Лига А, Группа 1) сборные Германии и Франции сыграли вничью.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена»
Германия – Франция – 0:0
Германия: Нойер, Киммих, Гинтер, Хуммельс, Горецка (Гюндоган 66), Кроос, Вернер, Ройс (Сане 83), Мюллер, Рюдигер, Боатенг
Главный тренер: Лёв Йоахим.
Франция: Ареоля, Павар, Варан, Умтити, Погба, Гризманн (Фекир 80), Жиру (Дембеле 66), Мбаппе, Канте, Матюиди (Толиссо 86), Эрнандес
Главный тренер: Дешам Дидье.
Предупреждение: Рюдигер 88
Судья: Орсато Даниэле.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Номер один спорт в России
Номер один спорт в России
пы.сы Германия играла точно лучше и собраннее ,чем на ЧМ
пы.сы Германия играла точно лучше и собраннее ,чем на ЧМ
Ничья вполне ожидаемая!!!
Ничья вполне ожидаемая!!!