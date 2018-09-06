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Сборные Германии и Франции расписали мировую

вчера, 23:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

В 1-м туре Лиги Наций (Лига А, Группа 1) сборные Германии и Франции сыграли вничью.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

Германия – Франция – 0:0

Германия: Нойер, Киммих, Гинтер, Хуммельс, Горецка (Гюндоган 66), Кроос, Вернер, Ройс (Сане 83), Мюллер, Рюдигер, Боатенг
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Франция: Ареоля, Павар, Варан, Умтити, Погба, Гризманн (Фекир 80), Жиру (Дембеле 66), Мбаппе, Канте, Матюиди (Толиссо 86), Эрнандес
Главный тренер: Дешам Дидье.

Предупреждение: Рюдигер 88

Судья: Орсато Даниэле.

«Соккер.ру» вел  онлайн-трансляцию данного поединка.

Сильнейшие чемпионы мира в 21 веке

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:20
ФРАНЦУЗЫ БЕГАЛИ ТОВАРНЯК, , А НЕМЦЫ ИГРАЛИ, КАК НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА - НИКАК.
3ton
3ton
сегодня в 00:18
Литроболом много кто занимается .
Номер один спорт в России
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 00:14
Судя по комментам,тут вообще мало кто спортом занимался,раз такую игру называют товарняком...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 00:13
Ничья - справедивый результат.
Марк Драгунский
Марк Драгунский
вчера в 23:47
Отличная игра отнюдь не товарищеская и желания и борьбы было достаточно ,кто говорит ,что это было уныло и по товарищески никогда в футбол не играл
пы.сы Германия играла точно лучше и собраннее ,чем на ЧМ
Bavaria_M
Bavaria_M
вчера в 23:46
липовые чемпионы что тут сказать. жаль лев чудил на чм. так бы защитили титул эх
Bayern Best
Bayern Best
вчера в 23:43
69,тьфу,тьфу,тьфу. Очень жаль что не победили.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:42
Zimka:
Как товарняк не назови, а будет всё равно уныло.
Было,было явное ощущение , что смотришь товарняк. Ноль страсти и желания.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:41
Ареоля - лучший игрок матча!!!
Ничья вполне ожидаемая!!!
Zimka
Zimka
вчера в 23:40
Как товарняк не назови, а будет всё равно уныло.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
вчера в 23:39
Фарт лягушатников продолжается. Мегаотскок.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 23:39
Французы отскочили. Оказывается, Ареоля хорош
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