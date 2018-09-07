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Глава ФФУ не исключил, что Украина проведет игру с Чехией без зрителей

сегодня, 15:31
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехия16.10.2018 в 21:45 Не начался

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко не исключил, что домашний матч Лиги Наций против сборной Чехии в Харькове может пройти при пустых трибунах из-за поведения украинских болельщиков во время вчерашнего поединка. Восемь болельщиков гостей были задержаны из-за попытки прорваться на поле, а затем фанаты начали бросать в полицейских мусор.

Сейчас я еду в полицейский участок, буду помогать задержанным, а это 8 человек. Сделаю всё, чтобы наши ребята поехали домой. Тем не менее, нужно им объяснить, что они поставили под вопрос домашний матч с Чехией. Очень не хочется оказаться в ситуации, когда поединок в Харькове пройдёт при пустых трибунах.

Нашим фанатам нужно помнить, что их поведение переносится на следующие матчи. К сожалению, мы можем остаться без поддержки, которая так необходима сборной. Поэтому сейчас поеду выручать, но будем и разговаривать по этому поводу.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:35
Оооооо, а вот и главный нацик объявился, щас, начнёт популярно объяснять, что такое Харьков. И вот этим, сделали безвиз??? Ну ни чё, слыхал я, в 2020 ужесточат снова въезд самостийным в Европу, вот, тогда и посмеёмся.....
dimagas1
dimagas1
сегодня в 16:27
Морозовский:
Харьков это разве украина?
Приежай в Харьков и тебе там все популярно объяснят)))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:18
Морозовский:
Харьков это разве украина?
А Одесса, Донецк, Луганск, это- разве украина??? Катька, с....а, разбазарила российские территории!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:16
Харьков это разве украина?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:57
Дмитрий Аександров:
Зачем еще и выручать этих уродов?
+100000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А зачем им сделали "безвиз", зачем?! Неужели в Европе не понимали, какое зло исходит от бандерлогов??? Ну вот они, во всей красе- сведомые!!! Мало того, что у себя в украине на голове стоят, так они ещё и приличном обществе решили нагадить....
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:46
Зачем еще и выручать этих уродов?
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