Глава ФФУ не исключил, что Украина проведет игру с Чехией без зрителей

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко не исключил, что домашний матч Лиги Наций против сборной Чехии в Харькове может пройти при пустых трибунах из-за поведения украинских болельщиков во время вчерашнего поединка. Восемь болельщиков гостей были задержаны из-за попытки прорваться на поле, а затем фанаты начали бросать в полицейских мусор.

Сейчас я еду в полицейский участок, буду помогать задержанным, а это 8 человек. Сделаю всё, чтобы наши ребята поехали домой. Тем не менее, нужно им объяснить, что они поставили под вопрос домашний матч с Чехией. Очень не хочется оказаться в ситуации, когда поединок в Харькове пройдёт при пустых трибунах.

Нашим фанатам нужно помнить, что их поведение переносится на следующие матчи. К сожалению, мы можем остаться без поддержки, которая так необходима сборной. Поэтому сейчас поеду выручать, но будем и разговаривать по этому поводу.