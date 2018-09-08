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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Дзюба: «Капитанская повязка – огромная честь для меня»

сегодня, 01:29
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу над Турцией (2:1) в матче Лиги Наций и поделился впечатлениями от первого матча в статусе капитана национальной команды.

Очень много легендарных ребят ушло, так что сейчас заново строится сборная. Но командный дух остаётся, так что сегодня важно было победить. В Турции всегда играть тяжело, душноватенько. Но все бились, потрясающий матч провёл Лунёв.

В первом тайме хорошо играли, полностью доминировали. Было много комбинаций, должны были больше выжимать из моментов. Часто Фернандес бил, провёл отличный матч, создавал очень много опасности. Должны были больше забивать, а вместо этого ошибались на стандартах. Готовились к тому, что они могут быстро разыграть штрафные, но упустили подачу и не сработали на подборе. Вот так – один полумомент у турков – один гол. Это очень неприятно.

Капитанская повязка – огромная честь для меня. Сам не до конца верил, но Черчесов вызвал к себе и сказал, что я готов. Это мечта любого.

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