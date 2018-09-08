Черчесов: «Напрягает то, что нас физически не хватило на концовку»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Турцией в матче Лиги Наций (2:1) ответил на вопросы журналистов.

Самыми сложными сегодня были последние минуты, когда соперник произвёл несколько замен, выпустил атакующих игроков. Мы подсели, организация игры начала хромать. Благодарен футболистам, что дотерпели и удержали победу.

Кузяев играл в треугольнике под Дзюбой. Нам хотелось мобильную середину, чтобы не давать туркам развивать атаки. Он справился, несколько раз играл на этой позиции в «Зените». Доволен тем, как он отыграл эти 70 минут.

Можно сказать, что 8 человек с ЧМ -2018, которые вышли в стартовом составе против турков, – наследие чемпионата мира?

Те, кто были готовы лучше, те и вышли. Да, ЧМ дал им уверенность, что мы и увидели в этой игре. Они добыли победу против очень сильной команды Турции. Идём дальше.

8 человек в стартовом составе после ЧМ , остальная команда – новая. Принципы игры не поменяли, они сохранились, но изменились некоторые исполнители. Эта игра – не контрольная, а турнирная, поэтому мы настраивались на победу. Какие изменения произошли у турков – ответит мой коллега.

Как бы вы описали стиль сборной?

Стиль… Отвечу одним словом – команда. Это первое, что должен понимать футболист, который приезжает в сборную. Своё личное «я» – потом. Наработки с чемпионата мира остались, связи сохранились, но здесь нас не хватило физически на концовку, тогда как на чемпионате мира мы дважды подряд отыграли 120 минут и не заметили. Это напрягает.

У вас нет ощущения, что футбол в России перестал быть козлом отпущения?