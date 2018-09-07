Бушманов: «В игре с Египтом у нас было много моментов, подвела реализация»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал ничью с командой Египта в товарищеском матче.

Это был информативный, полезный для нас во всех отношениях матч. Есть материал для анализа, нужно будет донести определенные моменты до команды. Игра получилась рваной — у нас были хорошие эпизоды как в первом, так и втором таймах. Однако были и другие моменты, от которых нужно избавляться. Мы создали достаточно много голевых шансов, чтобы забить больше одного мяча, но подвела реализация. Будем работать над этим.

Приобретенная информация поможет нам лучше подготовиться к официальному матчу с Сербией. У нас есть еще три дня, чтобы проанализировать все данные и понять, кто из футболистов более полезен и эффективен в игре с сербами.