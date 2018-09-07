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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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21:45 47’ Логотип ИталияИталия 0:1 Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 Идет второй тайм, 48’ Логотип ТурцияТурция 1:1 Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 49’ Логотип АлбанияАлбания 0:0 Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 52’ Логотип РумынияРумыния 0:0 Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 50’ Логотип ФарерыФареры 2:1 Логотип МальтаМальта - - -
21:45 52’ Логотип ЛитваЛитва 0:1 Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
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Чернов: «В атаке сыграли неплохо, в обороне нужно прибавлять»

сегодня, 21:40
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 1Египет (до 21)Матч завершен

Защитник молодежной сборной России Никита Чернов прокомментировал ничью с командой Египта в товарищеском матче.

У египтян хорошая сборная, сейчас вообще все умеют играть в футбол. Они строили свои атаки за счет подбора мяча на нашей половине поля, мы много ошибались около своих ворот. Все хотят играть в атаку, забивать как можно больше мячей, сегодняшняя игра – не исключение. Египтяне просто ловили нас на наших же ошибках.

Сейчас нужно наиграть какие-то связи, в атаке сегодня все получалось неплохо, в обороне вот нужно поправить положение дел. Сербы более мастеровиты, если у них будет столько же моментов, сколько сегодня у египтян, то они реализуют их и не оставят нам шансов бороться за победу.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:51
не ходи туда
Великолепный
Великолепный
сегодня в 22:14
Жалко не удержали победу, дали отыграться египтянам!((
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:52
Кто-то недавно восхищался талантливой пупсиковой молодежью.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 21:51
Так бы и сказал, играли как спартачи без безбородова.
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