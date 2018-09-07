Чернов: «В атаке сыграли неплохо, в обороне нужно прибавлять»

Защитник молодежной сборной России Никита Чернов прокомментировал ничью с командой Египта в товарищеском матче.

У египтян хорошая сборная, сейчас вообще все умеют играть в футбол. Они строили свои атаки за счет подбора мяча на нашей половине поля, мы много ошибались около своих ворот. Все хотят играть в атаку, забивать как можно больше мячей, сегодняшняя игра – не исключение. Египтяне просто ловили нас на наших же ошибках.

Сейчас нужно наиграть какие-то связи, в атаке сегодня все получалось неплохо, в обороне вот нужно поправить положение дел. Сербы более мастеровиты, если у них будет столько же моментов, сколько сегодня у египтян, то они реализуют их и не оставят нам шансов бороться за победу.