Ожегович: «Перейти в тульский „Арсенал“ мне посоветовал Тошич»

Нападающий белградского «Партизана» Огнен Ожегович прокомментировал переход в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Я рад, что оказался в Туле. Об «Арсенале» и городе слышал только хорошее. Мой лучший друг Зоран Тошич, который выступал в ЦСКА , рассказывал об «Арсенале». Зоран посоветовал перейти в тульский клуб, так что в этом есть и его заслуга. Надеюсь, этот сезон будет успешным. Приложу все силы и буду выкладываться на сто процентов, чтобы помогать команде добиваться в каждой игре положительного результата.