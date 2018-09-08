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Голы Неймара и Фирмино принесли Бразилии победу над США

сегодня, 05:04
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилия02:30 Не начался

Сборная Бразилии в товарищеском матче одолела национальную команду США.

Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси), стадион «Мет Лайф»

США - Бразилия 0:2 (0:2)
Голы: Фирмино 11, Неймар 43 (пен.)

США: Штеффен, Йедлин, Миазга, Брукс, Робинсон, Адамс, Маккенни (Дельгадо 83), Трапп (Ролдан 83), Арриола (Перри-Акоста 55), Грин (Веа 55), Вуд (Зарде 70).
Главный тренер: Сарачан Дэйв.

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва (Деде 80), Маркиньос, Фабиньо, Фелипе Луис, Каземиро, Фред (Артур Рамос 60), Дуглас Коста (Виллиан 61), Коутиньо (Лукас 71), Фирмино (Ришарлисон 75), Неймар (Эвертон 80).
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Судья: Герреро Фернандо.

12 сентября сборная Бразилии встретится с командой Сальвадора. В октябре подопечные Тите сыграют с Аргентиной и Саудовской Аравией.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 06:12
Бразилию с победой.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 05:31
Я был уверен в победе Бразилии
Гавроша
Гавроша
сегодня в 05:22
куколка с пенальти )))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 05:11
ожидаемое но слабовато
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