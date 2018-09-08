Голы Неймара и Фирмино принесли Бразилии победу над США

Сборная Бразилии в товарищеском матче одолела национальную команду США.
Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси), стадион «Мет Лайф»
США - Бразилия 0:2 (0:2)
Голы: Фирмино 11, Неймар 43 (пен.)
США: Штеффен, Йедлин, Миазга, Брукс, Робинсон, Адамс, Маккенни (Дельгадо 83), Трапп (Ролдан 83), Арриола (Перри-Акоста 55), Грин (Веа 55), Вуд (Зарде 70).
Главный тренер: Сарачан Дэйв.
Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва (Деде 80), Маркиньос, Фабиньо, Фелипе Луис, Каземиро, Фред (Артур Рамос 60), Дуглас Коста (Виллиан 61), Коутиньо (Лукас 71), Фирмино (Ришарлисон 75), Неймар (Эвертон 80).
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Судья: Герреро Фернандо.
12 сентября сборная Бразилии встретится с командой Сальвадора. В октябре подопечные Тите сыграют с Аргентиной и Саудовской Аравией.