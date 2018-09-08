Юношеская сборная России проиграла в полуфинале Мемориала Гранаткина

Юношеская сборная России не сумела выйти в финал Мемориала Гранаткина. В полуфинале они уступили Санкт-Петербургу.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский»
Санкт-Петербург — Россия 2:0 (0:0)
Голы: Михайлов 51 (автогол), Бачинский, 90+4
Санкт-Петербург: Рыбиков, Прохин, Новицкий, Вахания, Чибисов, Андреев (Коротков, 79), Колдунов (Иванов, 89), Сергеев, Боковой (Шамкин, 61), Ильин (Смирнов, 79), Бачинский.
Россия: Зириков, Гюрджан, Михайлов, Маслов (Классен, 61), Цесь, Москвичев (Зорин, 88), Халназаров, Игнатов (Янов, 61), Радостев (Тарасов, 56), Великородный, Молчанов.
Предупреждение: Бачинский, 90+4.
Судьи: Егоров
Фотографии с матча можно посмотреть здесь.
зачем сборная вообще проводит такие матчи? зачем себя посмешищем выставлять?
зачем сборная вообще проводит такие матчи? зачем себя посмешищем выставлять?