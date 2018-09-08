  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Хорватия. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.68 3.72 5.8
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 3.02 3.22 2.68
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:00 сегодня Логотип МексикаМексика -:- Логотип УругвайУругвай 3.43 3.24 2.3
06:00 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип ГватемалаГватемала - - -
ГлавнаяНовости

Юношеская сборная России проиграла в полуфинале Мемориала Гранаткина

сегодня, 00:44

Юношеская сборная России не сумела выйти в финал Мемориала Гранаткина. В полуфинале они уступили Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург, стадион «Петровский»

Санкт-Петербург — Россия 2:0 (0:0)
Голы: Михайлов 51 (автогол), Бачинский, 90+4

Санкт-Петербург: Рыбиков, Прохин, Новицкий, Вахания, Чибисов, Андреев (Коротков, 79), Колдунов (Иванов, 89), Сергеев, Боковой (Шамкин, 61), Ильин (Смирнов, 79), Бачинский.

Россия: Зириков, Гюрджан, Михайлов, Маслов (Классен, 61), Цесь, Москвичев (Зорин, 88), Халназаров, Игнатов (Янов, 61), Радостев (Тарасов, 56), Великородный, Молчанов.

Предупреждение: Бачинский, 90+4.

Судьи: Егоров

Фотографии с матча можно посмотреть здесь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бельгия разгромила Шотландию
Вчера, 23:48 4
Италия сыграла вничью с Польшей
Вчера, 23:41 8
Сборная России обыграла команду Турции
Вчера, 23:40 163
Молодежная сборная России сыграла вничью с Египтом
Вчера, 20:55 2
Зинченко принес победу сборной Украины над Чехией в Лиге Наций
06 сентября 105
Португалия без Роналду сыграла вничью с Хорватией
06 сентября 7
Обсудить
Все комментарии
piercman
piercman
сегодня в 01:18
заголовок: "россия проиграла" - печаль. заходишь в новость: "выиграл санкт-петербург" - а, не, всё норм 😄
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:16
из кого сотоит тогда сборная
da da da
da da da
сегодня в 01:07
футбольная страна,что тут сказать))))))
iNels
iNels
сегодня в 00:59
"В полуфинале они уступили Санкт-Петербургу"

зачем сборная вообще проводит такие матчи? зачем себя посмешищем выставлять?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100