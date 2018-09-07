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Молодежная сборная России сыграла вничью с Египтом

сегодня, 20:55
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 1Египет (до 21)Матч завершен

Молодежная сборная России в товарищеском матче дома сыграла вничью с Египтом.

Химки, стадион «Родина»

Россия U21 - Египет U23 - 1:1 (0:0)
Голы: Пантелеев, 54 (1:0). Мохамед, 57 (1:1).

Россия U21: Максименко (Сафонов, 63), Чернов, Рассказов (Калугин, 46), Жигулев (Мелкадзе, 46), Гулиев (Коновалов, 46), Пантелеев (Лихачев, 84), Фомин (Гогличидзе, 64), Лысов (Гапонов, 64), Зуев (Тугарев, 64), Чалов, Обляков (Соболев, 46).

Предупреждения: Жигулев, 35. Гулиев, 42. Тугарев, 72.

Судья: Еськов (Москва).

Напомним, что сегодня свой матч проведет основная команда сборной России. В 1-м туре Лиги Наций россияне встретятся с командой Турции.

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